ArisGlobal innove avec NavaX pour booster l’efficacité en santé

ArisGlobal continue d’innover avec le lancement de la suite NavaX™. Cette nouveauté promet de transformer la façon dont les entreprises du secteur des sciences de la vie utilisent l’intelligence artificielle pour améliorer l’efficacité et la conformité. Découvrez comment cette avancée technologique marque un tournant décisif.

lancement des agents NavaX™ : une révolution pour LifeSphere

La société ArisGlobal vient de dévoiler la suite d’agents NavaX™. Grâce au super agent NavaX, plusieurs agents spécialisés peuvent désormais travailler ensemble. Cette coordination permet d’atteindre des objectifs complexes, sur différents domaines, tout en restant autonomes. Ainsi, NavaX devient l’élément central de l’écosystème LifeSphere® Unify.

Le premier agent de cette suite, l’agent de codage MedDRA, est déjà en service. Il simule le jugement humain pour coder les données médicales avec plus de précision. Ce progrès a même reçu le prix Frost & Sullivan’s 2025 Global New Product Innovation Award. Cela prouve le leadership d’ArisGlobal dans l’application de l’IA aux sciences de la vie.

les fonctionnalités avancées des agents d’ArisGlobal

Les agents NavaX sont conçus pour apprendre en continu grâce aux données humaines et organisationnelles. Ils offrent :

Une grande précision dans l’analyse des données

dans l’analyse des données Une meilleure efficacité dans les flux de travail

dans les flux de travail Une conformité renforcée avec les normes du secteur

Les prochains agents couvriront la détection de signaux, la distribution, et l’intelligence réglementaire. Chaque agent s’intègre parfaitement avec LifeSphere Unify, facilitant la sécurité, la qualité et les affaires médicales.

l’impact des agents NavaX sur l’innovation en sciences de la vie

Grâce à NavaX, les organisations peuvent accélérer la prise de décision et réduire les erreurs humaines. Les solutions d’ArisGlobal permettent d’améliorer la qualité et d’obtenir rapidement des informations fiables. De plus, la collaboration avec les grandes sociétés pharmaceutiques contribue à affiner ces agents pour répondre au mieux aux besoins du secteur.

En résumé, ArisGlobal pose un nouveau jalon avec les agents NavaX. Cette suite de solutions intelligentes garantit efficacité, sécurité et conformité dans le secteur des sciences de la vie. Grâce à ces innovations, les entreprises peuvent aller plus vite tout en assurant la sécurité des patients. Le futur des sciences de la vie s’annonce prometteur avec ArisGlobal et sa plateforme LifeSphere® Unify.

