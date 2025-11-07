Tims&B Productions : un succès mondial remarquable pour les séries turques

L’univers de la fiction turque continue de fasciner le monde. Tims&B Productions, véritable leader dans la création de séries dramatiques, entame un nouveau chapitre international. Son succès récent au MIPCOM 2025 confirme sa force sur la scène mondiale. Découvrez comment ce studio imposant façonne le visage de la télévision turque et conquiert chaque jour plus de spectateurs.

Le succès international des séries dramatiques de Tims&B Productions

En moins de huit ans, Tims&B Productions a produit plus de 1 400 heures de séries. Celles-ci sont diffusées dans 90 pays. Cette impressionnante expansion repose sur la qualité de ses contenus. Les séries, comme le tout récent Eshref Rüya, séduisent rapidement de nouveaux territoires. Au MIPCOM, “Eshref Rüya” a déjà trouvé preneur dans 40 pays. Douze autres contrats sont en discussion. Ces succès illustrent le rayonnement mondial de l’entreprise.

Les productions phares et les distinctions mondiales de Tims&B

Tims&B Productions multiplie les œuvres marquantes. Parmi elles :

Valley of Hearts : plus de 60 pays conquis, numéro un en Grèce et au Portugal

: plus de 60 pays conquis, numéro un en Grèce et au Portugal L’adaptation portugaise de Gülperi : leader incontesté des audiences sur SIC

: leader incontesté des audiences sur SIC Another Love : première série turque à gagner la Rose d’Or

: première série turque à gagner la Rose d’Or Deception : plusieurs prix et nominations aux Produ Awards

Les titres signés Tims&B récoltent ainsi prix et distinctions internationales chaque année, confirmant leur qualité exceptionnelle.

Expansion continue et nouveaux projets chez Tims&B Productions

Le studio ne compte pas s’arrêter là. Tims&B Productions prépare déjà quatre nouvelles séries télévisées. À cela s’ajoutent trois séries destinées aux plateformes de streaming. L’une d’elles, la seconde saison de Old Money, s’impose déjà dans le top 10 de 74 pays sur Netflix. Ce dynamisme promet des innovations dans les prochains mois et renforce la place de Tims&B dans le monde de la fiction.

Pour conclure, Tims&B Productions s’affirme comme une référence mondiale des séries turques. Par ses récents succès, ses récompenses et ses projets ambitieux, le studio prouve son expertise en fiction premium. Les amateurs de séries peuvent s’attendre à de nouvelles pépites signées Tims&B, prêtes à conquérir les écrans du monde entier.

