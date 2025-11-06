Actualités

Les Simpsons débarquent dans Fortnite ! Voici toutes les nouveautés de la mini-saison

il y a 3 minutesDernière mise à jour: 6 novembre 2025
Comme à son habitude, Epic Games ne cesse de surprendre sa communauté en introduisant des univers cultes à son battle royale. Après Star Wars, Fortnite accueille l’univers culte des Simpsons dans une mini-saison thématique inédite. Nouvelle carte, Battle Pass exclusif…on fait le point.

Fortnite x Les Simpsons : Bienvenue à Springfield ! 

Epic Games signe sans doute l’un de ses crossovers les plus marquants de l’année. Depuis le 1er novembre 2025, Fortnite s’est mis aux couleurs de Springfield en accueillant les mythiques Simpsons, après une courte maintenance des serveurs. Pendant un mois, les joueurs peuvent explorer Springfield Island, une nouvelle map intégralement inspirée de la série animée. Epic Games a même reproduit le fameux générique de début du dessin animé pour plus d’immersion dans l’univers.

Epic Games a également mis en place un Battle Pass exclusif d’environ 70 niveaux, vendu à 1 000 V-Bucks. Il permet de débloquer plusieurs tenues inspirées des personnages iconiques de la série : Homer, Marge, Ned Flanders, ainsi que des versions “Simpsonisées” de Peely et Fishstick. De nouveaux objets et armes thématiques s’ajoutent à l’arsenal déjà bien garni : le pistolet “Mr Blasty”, des soins en forme de donuts et même une Super Squishee, une boisson offrant un effet de vitesse temporaire.

Pour accompagner le lancement, Epic propose des récompenses gratuites. Le pioche “Fuel Rod & Tongs”, par exemple, est offert à tous les joueurs disputant au moins une partie avant le 10 novembre. Le planeur Kang & Kodos est quant à lui déblocable en liant son compte Epic à MyDisney.

Et pour ne pas faire les choses à moitié, Disney+ met à disposition une série de quatre mini-épisodes consacrée à la mini-saison sur sa plateforme. Chaque épisode, diffusé chaque semaine de novembre, approfondit le récit de cette collaboration événementielle.

Cette mini-saison des Simpsons marque une pause ludique avant le prochain grand chapitre de Fortnite. Si vous êtes fans de Fortnite, vous aurez de quoi bien vous amuser pour ce mois. Merci Epic Games !  

