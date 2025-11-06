STREAM IP facilite avec succès la gestion mondiale des brevets

STREAM IP vient tout juste d’être lancé par TOPPAN Digital IP, et cela promet de bouleverser le secteur des brevets internationaux. Cette nouvelle plateforme offre une approche facile, rapide et sécurisée pour gérer le dépôt, la traduction et le renouvellement de brevets. Les entreprises qui cherchent à protéger leurs idées à l’international ont enfin une solution intuitive et performante à portée de main.

Une plateforme innovante pour la gestion des brevets internationaux

Avec STREAM IP, TOPPAN Digital IP propose un outil innovant, capable ainsi de résoudre les difficultés liées à la propriété intellectuelle. Concrètement, l’objectif est de permettre aux entreprises de déposer, renouveler et traduire des brevets partout dans le monde, sans complexité. De plus, l’intégration directe aux systèmes internes des clients garantit la compatibilité et la sécurité des données à chaque étape. Chaque utilisateur profite ainsi d’un accompagnement complet et personnalisé.

Des fonctionnalités avancées pour simplifier le dépôt et la traduction

La force de STREAM IP réside dans ses fonctionnalités. L’interface, très intuitive, s’adapte aux besoins de chacun. Les utilisateurs peuvent notamment :

Gérer tout leur portefeuille de brevets depuis une seule plateforme

Bénéficier de devis instantanés, même pour des dossiers complexes

Profiter d’outils d’analyse et d’un accès centralisé aux données

En un mot, STREAM IP simplifie au maximum toutes les étapes, de la demande à la gestion quotidienne.

L’association de l’intelligence artificielle et de l’expertise humaine

La plateforme STREAM IP s’appuie sur STREAM AI, une technologie qui combine intelligence artificielle et expertise humaine. Ainsi, elle garantit des traductions de très haute qualité, indispensables dans le domaine des brevets. Par ailleurs, la sécurité est assurée par une conception conforme à la norme ISO 27001, un atout décisif pour la confiance des entreprises.

En conclusion, STREAM IP de TOPPAN Digital IP se positionne comme une véritable révolution pour le secteur de la propriété intellectuelle. Grâce à son interface moderne, ses fonctionnalités avancées et la combinaison de la technologie et de l’expertise humaine, il répond enfin aux attentes des professionnels. L’innovation, la qualité et la sécurité sont au cœur de cette plateforme. Elle promet de faciliter la vie des entreprises en offrant une gestion globale et efficace de leurs brevets internationaux.

Lisez notre dernier article tech : WhatsApp : l’application sur Windows 11 connaîtra quelques changements majeurs