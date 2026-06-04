Découvrez la révolution Sony : vivez l’incroyable cinéma à la maison

Sony frappe fort en 2026 en révolutionnant notre salon. En effet, la marque japonaise lance ses premiers téléviseurs BRAVIA True RGB ainsi que le système home cinéma de nouvelle génération BRAVIA Theatre Trio. Il s’agit ainsi d’une double innovation née de décennies d’expertise, avec un objectif clair : offrir chez soi l’expérience cinéma ultime. Dans ce contexte, place aux nouveautés qui vont faire vibrer les fans d’images immersives.

True RGB : le meilleur des couleurs et du contraste à la maison

Les nouveaux BRAVIA 9 II et BRAVIA 7 II marquent une avancée technique majeure. Ils embarquent une technologie exclusive : le RGB Backlight Master Drive Pro. Concrètement, chaque LED rouge, verte ou bleue se pilote de manière totalement indépendante. Résultat : une précision inédite dans la reproduction des couleurs, qui s’affichent fidèlement même dans les pièces baignées de lumière.

Ce contrôle individuel des LED permet d’offrir le plus grand volume de couleurs jamais proposé sur un téléviseur grand public Sony. Ainsi, le contraste devient saisissant, les noirs profonds et la luminosité impressionnante, même sur les plus grands formats comme le gigantesque BRAVIA 9 II en 115 pouces ! De plus, la nouvelle surface Immersive Black Screen Pro limite les reflets et les éblouissements. En conséquence, il est possible de profiter du meilleur rendu, aussi bien en plein jour qu’à la nuit tombée.

Côté son, l’expérience se peaufine grâce à des haut-parleurs large bande et la technologie Voice Zoom 3™, boostée à l’intelligence artificielle. Ajoutez à cela des tweeters orientés et le 3D Surround Upscaling : vos soirées films promettent d’être 100 % immersives.

Le home cinéma nouvelle génération avec le BRAVIA Theatre Trio

Pour aller plus loin, Sony propose le BRAVIA Theatre Trio, un système sans fil premium développé main dans la main avec les experts de Sony Pictures Entertainment. En effet, le trio d’enceintes crée un champ sonore large et naturel, propulsé par la technologie 360 Spatial Sound Mapping. Grâce à cette innovation, jusqu’à 24 haut-parleurs virtuels sont générés afin d’envelopper totalement l’auditeur et, ainsi, restituer toute la magie d’une salle de cinéma chez soi.

Le calibrage s’adapte à votre intérieur d’un seul geste, grâce à un microphone USB Type-C. Et pour les plus exigeants, il reste possible de compléter l’installation avec subwoofer et enceintes arrières, pour une immersion encore plus poussée.

Sony n’oublie pas l’aspect écologique : matériaux recyclés, contrôle énergétique, et une télécommande inclusive pensée pour tous. Les BRAVIA 9 II, 7 II et le Theatre Trio seront disponibles en précommande dès le 27 mai 2026 à partir de 1 799 €. Prêts à transformer votre salon en cinéma ? Dites-nous en commentaire ce qui vous donne le plus envie : l’image ou le son ? Partagez cet article avec vos amis cinéphiles !