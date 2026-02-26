Coup de cœur assuré : sonoro VIBES sublime votre été en musique

Sonoro Audio frappe fort avec l’arrivée de ses nouvelles enceintes d’extérieur VIBES L et VIBES XL. En effet, leader reconnu dans l’audio premium, la marque allemande enrichit sa gamme avec ces modèles portables au design résolument moderne, pensés pour offrir une expérience Hi-Fi autant au jardin qu’au salon. Mais alors, que réserve cette nouvelle génération d’enceintes Bluetooth ? Justement, on vous emmène à la découverte de ces VIBES qui risquent bien de devenir vos partenaires musicaux pour l’été… et bien plus !

Un design soigné qui s’invite partout

Chez sonoro, le style compte autant que le son. Les nouvelles VIBES arborent un design élégant, associant tissu premium et éléments en aluminium finement travaillés. De plus, poignée robuste, finitions impeccables et lignes épurées : chaque détail respire la qualité. Par ailleurs, disponibles en noir, blanc ou tan, elles se fondent dans tous les décors, du loft contemporain au jardin printanier. Ainsi, ce look raffiné séduit autant les amateurs de hi-fi que les passionnés de décoration d’intérieur.

L’ergonomie n’est pas en reste. La prise en main se veut intuitive, renforcée par des matériaux agréables au toucher et par leur solidité à toute épreuve. Bref, VIBES L et VIBES XL trouvent leur place partout… même sous la pluie, grâce à leur protection IPX4 contre les éclaboussures.

Une puissance sonore calibrée pour l’extérieur

Mais le vrai show commence quand on monte le son. Les VIBES L embarquent deux haut-parleurs large bande de 3 pouces, un subwoofer de 6,5 pouces et promettent une plage de fréquences de 20 Hz à 20 kHz. Le modèle XL passe à quatre haut-parleurs large bande de 3 pouces. Il intègre aussi un caisson de 8 pouces pour une immersion sonore encore plus profonde.

Résultat : des basses puissantes, des aigus précis, et surtout un équilibre parfait même à plein volume. Ainsi, que l’on préfère une playlist chill pour un apéro ou une bande-son énergique pour une grande fête, la signature sonore Sonoro reste bien présente. De plus, elle conserve sa clarté et sa puissance, sans distorsion, même dans de grands espaces ouverts.

Flexibilité et connectivité dernier cri

Côté autonomie, les deux modèles tiennent jusqu’à 16 heures, de quoi rythmer toutes les journées et soirées sans prise de tête. Grâce à leur protection IPX4, elles résistent à l’humidité et aux aléas du climat extérieur. La connectivité n’est pas en reste. On retrouve le Bluetooth dernière génération et la prise en charge de l’USB-C. Surtout, la technologie Auracast permet de partager et synchroniser la musique facilement sur plusieurs appareils. En bonus : possibilité d’intégrer les VIBES à l’écosystème multiroom AVATON, histoire de piloter l’ambiance musicale pièce par pièce via l’application dédiée.

Prix et disponibilité

Les VIBES L (699 €) et VIBES XL (999 €) débarqueront à la mi-mars 2026 sur sonoro.com et chez les revendeurs spécialisés, déclinées en noir, blanc et tan. Promis, la qualité premium est au rendez-vous !

Prêts à booster vos séances musicales en extérieur ? Dites-nous dans les commentaires laquelle des deux modèles vous fait le plus envie, et partagez l’article avec vos amis amateurs de son design !