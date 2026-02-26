Marvel’s Wolverine : Insomniac Games confirme enfin la date de sortie

Tous les fans de Marvel l’avaient attendu depuis son annonce en 2021, et maintenant, ils peuvent pousser un gros soupir de soulagement. Dans une annonce venue de nulle part, Sony et Insomniac Games ont enfin dévoilé la date de sortie de Marvel’s Wolverine, leur exclusivité PlayStation. Affûtez vos griffes : Logan arrive cette année.

Rendez-vous en septembre pour Marvel’s Wolverine !

Annoncé initialement lors d’un PlayStation Showcase en 2021, Marvel’s Wolverine est présenté comme une aventure solo narrative centrée sur Logan, figure emblématique de l’univers Marvel. Toutefois, depuis son annonce, le jeu se fait relativement discret. Peu d’images et de détails concrets ont été dévoilés, entretenant à la fois la curiosité et l’impatience des fans.

Mais aujourd’hui, l’attente touche à sa fin. Si la communauté de PlayStation a espéré avoir des nouvelles de Marvel’s Wolverine durant le State of Play de février, c’est dans une simple publication sur X que Insomniac Games a décidé de dévoiler la date de sortie de son jeu. Le studio californien donne donc rendez-vous au fans de Logan en exclusivité sur PS5 le 15 septembre 2026.

Vous pouvez regarder ci-dessous la bande-annonce de révélation de la date de sortie :

La dernière bande-annonce en date décrit un jeu à la tonalité plus mature, mettant en avant la brutalité des affrontements et un traitement fidèle au matériau d’origine des comics. Insomniac promet une approche viscérale du combat, en cohérence avec la nature sauvage de Logan. Plusieurs antagonistes issus de l’univers de Wolverine ont également été évoqués, notamment Mystique et Omega Red. L’intrigue devrait conduire Logan à travers différents environnements, incluant notamment Madripoor et d’autres lieux emblématiques liés à son histoire.

Même si on a actuellement peu d’infos sur Marvel’s Wolverine, le jeu s’impose déjà comme l’un des titres les plus attendus de 2026 sur PS5. Avec le savoir-faire d’Insomniac, on s’attend à ce qu’il amasse le même succès que les Marvel’s Spider-Man.