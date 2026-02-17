Ghost of Yōtei : Sucker Punch dévoile le trailer du mode coop au State of Play

La communauté l’a demandé, Sucker Punch les a écouté, et le mode multijoueur est confirmé. Le studio américain a alors profité du State of Play de jeudi dernier pour dévoiler la nouvelle bande-annonce de Ghost of Yōtei, révélant son mode coopératif baptisé Legends. Fans de la licence, marquez vos calendriers : il arrive dans un mois.

Que nous réserve le mode coop de Ghost of Yōtei ?

Pensée comme une extension à part entière de l’expérience solo, ce mode multijoueur de Ghost of Yōtei assume une orientation plus fantastique. Il met également l’accent sur la coordination d’équipe, la spécialisation des rôles et des affrontements à grande échelle. Il sera disponible gratuitement le 10 mars 2026 sur PS5, via une mise à jour pour tous les possesseurs du jeu.

Avec Legends, Ghost of Yōtei pourra accueillir jusqu’à quatre joueurs dans des arènes fermées. Les combats montrent des ennemis nombreux, agressifs et parfois massifs, imposant une gestion fine du positionnement et du tempo. Ajoutez à cela les effets visuels, plus marqués que dans le mode solo, renforcent cette lecture coopérative.

Voyez par vous-même :

Le trailer met aussi en avant la présence de quatre classes jouables. Chacune d’elles offre un style de jeu spécifique en coop :

Samurai : polyvalent avec accès à plusieurs armes (y compris l’ōdachi).

: polyvalent avec accès à plusieurs armes (y compris l’ōdachi). Archer : spécialisé dans les attaques à distance, avec yari et armes supplémentaires.

: spécialisé dans les attaques à distance, avec yari et armes supplémentaires. Mercenaire : utilitaire, avec dual katanas et compétences pratiques.

: utilitaire, avec dual katanas et compétences pratiques. Shinobi : furtif, axé sur les techniques de discrétion et usage du kusarigama.

Ces approches différentes en combat impliquent que la coopération repose sur des rôles complémentaires sur le champ de bataille. Une répartition intelligente des rôles est donc primordiale pour en venir à bout des redoutables adversaires, dont les Yōtei Six.

Avec Legends, Sucker Punch vise à proposer une expérience durable, une fois que les joueurs auront fini le mode solo de Ghost of Yōtei. Maintenant, il reste à voir s’il réussira à conquérir les fans de la licence, une fois qu’il sera disponible le 10 mars prochain.