La mise à jour majeure de Monster Hunter Wilds arrive le 18 février. Voici ce que l’on sait !

La démo de Monster Hunter Stories 3 cartonne en ce moment, mais Capcom n’a pas oublié son dernier titre MH pour autant. Hier, le producteur de la saga, Ryozo Tsujimoto, a levé le voile sur la suite du programme pour Monster Hunter Wilds, en annonçant une mise à jour majeure introduisant de nouveaux défis pour les chasseurs chevronnés. Faisons donc le point sur ce patch d’envergure, destiné à célébrer le premier anniversaire du jeu.

Une mise à jour pour célébrer le premier anniversaire

Baptisée version 1.041, la prochaine mise à jour de Monster Hunter Wilds arrivera ce 18 février, en embarquant du contenu gratuit pour le jeu. Son élément central repose notamment sur l’arrivée d’Arkveld Arch-Tempéré, une version surpuissante du monstre. Selon Ryozo Tsujimoto, le producteur de la saga, il est pensé pour mettre à l’épreuve les joueurs les plus aguerris.

Cette mise à jour introduira également plusieurs monstres Arch-Tempérés classés en quêtes 10★. On aura donc droit à des variantes renforcées de Rey Dau, Uth Duna, Nu Udra ou encore Jin Dahaad. Capcom accompagnera ces ajouts de quêtes événementielles rotatives, dans le cadre des festivals saisonniers “Festival of Accord”. Enfin, Blossomdance, Flamefete, Dreamspell et Lumenhymn feront leur retour sur une base hebdomadaire, permettant aux joueurs de récupérer d’anciens objets cosmétiques et équipements limités.

Pour célébrer l’anniversaire de Monster Hunter Wilds, Capcom a dévoilé un crossover avec Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, le prochain spin-off de la série. Des quêtes spéciales et des récompenses exclusives, notamment pour les Palicos, seront disponibles afin de créer un lien direct entre les deux titres. En parallèle, Capcom distribuera des bonus de connexion, dont un voucher gratuit de modification de personnage et de Palico.

Une expansion majeure pour Monster Hunter Wilds ?

Dans un message adressé aux joueurs, Ryozo Tsujimoto a précisé que cette mise à jour anniversaire marque une transition pour Monster Hunter Wilds. Sans entrer dans les détails, le producteur a confirmé que cette extension sera comparable, en termes d’ambition, à Iceborne ou Sunbreak. Les premières informations officielles sont attendues à l’été de cette année.

En attendant, revivez l’annonce de la mise à jour de Monster Hunter Wilds dans la vidéo ci-dessous :