TEST – RAM Lexar THOR DDR5 32 Go 6000 MHz RGB, un kit solide et stylé ?

La Lexar THOR DDR5 32 Go en 6000 MHz se positionne sur un segment très concurrentiel du marché de la mémoire vive. Avec l’essor des plateformes DDR5, les constructeurs rivalisent sur les fréquences, les timings et le design. Ce kit en version noire RGB mise sur un dissipateur en aluminium massif, un format low profile et une compatibilité étendue avec les profils Intel XMP 3.0 et AMD EXPO. Sur le papier, les 6000 MHz en CL32 promettent d’excellentes performances, à condition d’activer correctement le profil dans le BIOS. Reste à savoir si cette Lexar THOR parvient réellement à conjuguer style, stabilité et efficacité dans une configuration moderne équipée d’un Core Ultra 9 285K.

Notre avis en bref sur la Lexar THOR DDR5 32 Go

La Lexar THOR DDR5 32 Go 6000 MHz est un kit équilibré et efficace. Une fois installée et le profil XMP activé, elle atteint sans difficulté les 6000 MHz annoncés. Sur notre configuration, la stabilité a été immédiate après un simple réglage dans la carte mère. Aucun comportement étrange, aucun plantage. Le design noir avec RGB s’intègre parfaitement dans un build moderne, sans tomber dans l’excès. La compatibilité avec les principaux écosystèmes RGB comme Gigabyte, MSI, Asus ou ASRock simplifie la synchronisation avec le reste des composants. Ce n’est pas la RAM la plus extravagante du marché, mais elle remplit parfaitement son rôle, avec un rendu visuel propre et des performances conformes aux attentes.

Unboxing de la Lexar THOR DDR5

Tout d’abord, la Lexar THOR DDR5 arrive dans un packaging simple et efficace. Les barrettes sont bien protégées dans un blister rigide, évitant tout risque de choc durant le transport. On retrouve la documentation minimale ainsi que quelques stickers Lexar glissés en bonus. Il n’y a pas d’accessoires superflus, et c’est parfaitement logique pour un kit mémoire. On ne demande pas davantage. L’essentiel est que le produit arrive intact et correctement présenté, et c’est le cas ici.

Une fois sorties de leur emballage, les barrettes affichent un design travaillé. Aussi, le dissipateur en aluminium noir inspire confiance et donne immédiatement une impression de solidité. La finition est propre, sans défaut apparent. Le bandeau RGB supérieur est discret mais suffisamment large pour offrir un rendu lumineux homogène une fois en fonctionnement. Avec une hauteur contenue d’environ 40 mm, le format reste compatible avec la majorité des ventirads et des boîtiers. Installée sur la carte mère, la Lexar THOR apporte une touche visuelle moderne et cohérente dans une configuration orientée performance.

Installation et facilité d’utilisation de la Lexar THOR DDR5 32 Go

L’installation de la Lexar THOR DDR5 ne présente aucune difficulté particulière. Le format 288-pin DDR5 est standard et s’insère sans résistance dans les emplacements prévus sur la carte mère. Avec ses 40 mm de hauteur, le dissipateur reste relativement compact. Cela évite tout conflit avec un ventirad massif ou un refroidissement AIO mal positionné. Sur notre configuration, aucun problème d’encombrement n’a été constaté. Le montage se fait en quelques secondes. Ainsi, on clipse, on vérifie l’alignement, et c’est terminé.

Par ailleurs, une fois la machine démarrée, la mémoire est immédiatement reconnue en fréquence JEDEC. Pour exploiter les 6000 MHz annoncés, il suffit d’activer le profil XMP dans le BIOS. De cette façon, l’opération est rapide. Un simple basculement de profil, un redémarrage, et la fréquence cible est atteinte. Avec le Core Ultra 9 285K utilisé pour ce test, la stabilité a été immédiate. Aucun ajustement manuel des timings n’a été nécessaire. La mémoire fonctionne en CL32-38-38-76 à 1.35V comme prévu. CPU-Z confirme les bonnes valeurs. L’ensemble inspire confiance. On installe, on active, et on profite.

Performances synthétiques

Sur le plan des performances, la Lexar THOR DDR5 6000 MHz se comporte comme attendu pour un kit positionné sur cette fréquence. Ainsi, les 6000 MHz sont bien tenus une fois le profil activé. Les timings en CL32 permettent d’obtenir un bon équilibre entre latence et bande passante. En usage courant, le système reste fluide en permanence. Les applications lourdes se lancent rapidement. Le multitâche ne montre aucun signe de faiblesse, même avec plusieurs logiciels ouverts simultanément. En jeu, les performances sont stables. Les variations de frametime restent maîtrisées. Rien d’anormal n’a été observé.

Mais, au-delà des chiffres théoriques, le ressenti global est très positif. Aucune instabilité n’est venue perturber les sessions prolongées. Les températures restent contenues grâce au dissipateur en aluminium de 1.6 mm d’épaisseur. Même sous charge, les modules ne dégagent pas de chaleur excessive. L’intégration de l’ECC on-die propre à la DDR5 contribue à la fiabilité générale. Le PMIC embarqué améliore également la gestion de l’alimentation. Néanmoins, sans avoir réalisé de batteries de benchmarks approfondies, le comportement observé confirme que ce kit tient ses promesses et s’intègre parfaitement dans une configuration moderne orientée performance.

Performances en usage réel

En usage réel, la Lexar THOR DDR5 32 Go en 6000 MHz se montre totalement à la hauteur des attentes. Sur une configuration équipée d’un Core Ultra 9 285K, le système est réactif en permanence. Le démarrage de Windows est rapide. Les applications lourdes comme les logiciels de montage, de retouche ou les environnements de développement se lancent sans latence perceptible. Le multitâche intensif ne pose aucun problème. Plusieurs onglets Chrome ouverts, des outils en arrière-plan, un jeu lancé en parallèle, rien ne semble mettre la mémoire en difficulté.

Enfin, en jeu, le comportement est stable. Les chargements sont rapides. Les transitions sont fluides. Les frametimes restent cohérents, sans micro-saccades inhabituelles. La fréquence de 6000 MHz associée à des timings en CL32 offre un bon compromis entre latence et bande passante. On sent que la plateforme exploite correctement la DDR5. Même lors de longues sessions, aucune instabilité n’est apparue. L’ensemble fonctionne de manière transparente. On installe, on active le profil, et on oublie la mémoire. C’est exactement ce qu’on attend d’un kit de ce niveau.

Endurance et Fiabilité

Sur le plan de la fiabilité, la Lexar THOR DDR5 inspire confiance. Le dissipateur en aluminium massif participe à maintenir des températures maîtrisées, même lorsque la machine est sollicitée pendant plusieurs heures. Le format low profile n’empêche pas une bonne dissipation thermique. Le design n’est pas uniquement esthétique. Il a un rôle fonctionnel clair. Lors des sessions prolongées, aucun comportement anormal n’a été observé. Pas de crash. Pas d’erreur mémoire détectée. Le système reste stable.

La DDR5 intègre un ECC on-die qui améliore la gestion des erreurs internes. Le PMIC embarqué contribue à une alimentation plus propre et plus efficace. Ces éléments renforcent la fiabilité globale du kit. Lexar met également en avant des tests rigoureux en laboratoire pour garantir compatibilité et stabilité. Dans les faits, l’expérience confirme ces promesses. Une fois configurée correctement, la Lexar THOR se fait totalement oublier. Elle remplit son rôle sans bruit et sans surprise. C’est un point essentiel pour une mémoire destinée à des configurations performantes.

Conclusion : que vaut la Lexar THOR DDR5 32 Go 6000 MHz ?

J’ai beaucoup apprécié cette Lexar THOR DDR5 32 Go en 6000 MHz. Les performances sont solides, la stabilité est irréprochable une fois le profil XMP activé, et l’intégration dans une configuration moderne se fait sans la moindre difficulté. Le design noir avec RGB est réussi. Il est original sans être excessif, et le rendu une fois installé dans le boîtier est vraiment agréable. À l’usage, la mémoire se fait totalement oublier, ce qui est précisément ce que l’on attend d’un kit DDR5 bien conçu. En revanche, il faut rester lucide sur le contexte actuel. Les prix de la DDR5 sont particulièrement élevés. Le tarif demandé aujourd’hui rend l’achat difficile à recommander, sauf dans le cadre d’une nouvelle configuration haut de gamme où l’on veut exploiter pleinement une plateforme récente. Le produit est bon, très bon même. Mais son positionnement tarifaire actuel freine clairement son intérêt immédiat.

