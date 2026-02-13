Succombez à la fraîcheur Audio-Technica : offrez vous une expérience musicale inoubliable !

Audio-Technica, marque incontournable dans l’univers audio, bouscule la routine avec de nouveaux produits qui réinventent notre façon de savourer la musique. Entre écouteurs stylés, platine nomade, casque endurant et micro pour créateurs, la marque japonaise propose des cadeaux high-tech parfaits pour booster vos playlists, à offrir ou à s’offrir !

Des écouteurs pour toutes les envies : ATH-SQ1TW2

Les ATH-SQ1TW2 ne passent clairement pas inaperçus. Avec leur forme carrée originale et leurs coloris pétillants, ils apportent une vraie touche de fraîcheur à vos sessions musicales. Mais leur esthétique n’est pas leur seul atout. Grâce à des transducteurs de 5,8 mm, la restitution sonore reste puissante, précise et équilibrée. Le multipoint facilite l’appairage avec plusieurs appareils, tandis que l’application Audio-Technica Connect offre des réglages sur mesure.

Pour ne rien gâcher, ces petits bijoux proposent jusqu’à 20 heures d’autonomie avec l’étui de charge. Disponibles en quatre finitions allant du bleu/rouge au vert forêt, les ATH-SQ1TW2 se positionnent à seulement 59 € TTC. Difficile de résister à leur appel, surtout pour la Saint-Valentin !

Back to vintage avec la Sound Burger

La Sound Burger fait son grand retour : la platine vinyle transportable s’offre une cure de jouvence. Nouvelle mouture, nouveaux atouts : Bluetooth, port USB-C et toujours ce look rétro qui séduit. Compacte et légère, elle vous accompagne partout pour des écoutes impromptues de vos 33 ou 45 tours préférés.

Son moteur DC et son système d’équilibre dynamique assurent une lecture stable et précise, quel que soit l’environnement. Trois finitions sont proposées – noir, jaune ou blanc – pour un prix conseillé de 229 € TTC.

Longévité et immersion : le casque ATH-S300BT

À la recherche de longues heures en musique ? Le ATH-S300BT fait figure de marathonien. Son design épuré s’accompagne d’un confort longue durée et, surtout, d’une quasi inépuisable autonomie de 90 heures ! Sa réduction de bruit active et son mode hear-through permettront d’adapter l’écoute à toutes les situations, sans jamais perdre le fil.

Avec des transducteurs de 40 mm, le son se veut riche et précis. Et si jamais vous tombez en panne de batterie, une charge express de seulement 3 minutes vous redonne 2h30 d’écoute. Disponible en beige ou noir à 119 € TTC.

Créer, podcaster, streamer : AT2020USB-X, le micro fait pour vous

Vous rêvez de partager votre voix ou votre musique avec le monde ? Le microphone AT2020USB-X coche toutes les cases pour les créateurs. Son USB-C plug-and-play simplifie la vie, tandis que le mode cardioïde garantit une captation fidèle et naturelle.

Contrôlez tout en direct depuis sa sortie casque sans latence ou grâce au bouton mute tactile. Idéal pour podcasters, streamers ou musiciens, il s’affiche à 149 € TTC.

Et vous, quel produit Audio-Technica fait battre votre cœur ? Venez partager vos coups de cœur, vos envies ou vos playlists à tester avec la communauté du Café du Geek !