Sony : une expérience audio immersive et sans distractions avec leurs nouveautés haut de gamme

La maison Sony frappe fort avec ses nouvelles sorties en matière d’audio. En tête de liste, le casque WH-1000XM5, promettant une réduction de bruit ultime pour une écoute immersive et sans distraction.

Un casque et des écouteurs haut de gamme Sony

Le WH-1000XM5 intègre huit microphones et la fonction Auto NC Optimizer, lui permettant d’ajuster automatiquement la réduction de bruit en fonction de son environnement. Cela signifie une élimination efficace des bruits indésirables, pour une qualité audio irréprochable.

Non loin, le WH-1000XM4 s’engage sur la même voie, avec une technologie de détection du bruit à double micro et un processeur HD QN1 pour personnaliser la réduction du bruit en temps réel. Ajoutez à cela une puce Bluetooth® performante, l’appareil offre une expérience sonore pure et immersive, concentrée uniquement sur la musique. Et tout cela, avec une réduction sur le prix jusqu’à 23%.

Des écouteurs pour tous les goûts

Sur la scène des écouteurs, Sony nous offre également son lot de surprises. D’une part les WF-1000XM5, qui combinent la technologie Sony de réduction de bruit avancée avec une autonomie impressionnante de 24 heures, tout cela avec jusqu’à 16% de réduction. En plus, les WF-C510 se distinguent par leur confort et leur performance, offrant 22 heures d’autonomie pour une expérience audio enrichie grâce à la technologie DSEE™. De quoi ravir les plus exigeants, surtout avec une réduction allant jusqu’à 29%.

Mais ce n’est pas tout. Les écouteurs sans fil Sony WF-C700N promettent également une expérience sonore immersive, grâce à un confort optimal et une réduction de bruit active, le tout jusqu’à 21% de réduction.

Un produit robuste et portatif

Enfin, mention spéciale pour l’enceinte portable ULT FIELD 1. Promettant des basses puissantes dans un format compact, elle est résistante à l’eau, à la poussière et même aux chocs. Avec une autonomie de premier rang, cette enceinte a tous les atouts pour s’imposer sur le marché, et cela avec jusqu’à 35% de réduction.

Alors, prêts à redécouvrir le son avec Sony? N’hésitez pas à partager vos impressions et recommandations en commentaire!