Crimson Desert : Pearl Abyss parle plus de son monde ouvert solo dans une longue vidéo de gameplay

Il était temps ! Hier, Pearl Abyss a levé un peu plus le voile sur Crimson Desert à travers un nouveau trailer de gameplay, la plus longue jamais dévoilée jusqu’à présent. Le studio sud-coréen y a donc livré la présentation la plus complète du jeu depuis son annonce, détaillant certaines de ses fonctionnalités pour un jeu d’action-aventure en monde ouvert. Au menu : un dragon chevauchable, un robot pilotable, et deux personnages jouables supplémentaires. Tous les détails ci-dessous.

Crimson Desert, ça vaut quoi ?

Ce nouveau trailer, d’une durée de 15 minutes, met en lumière le continent de Pywel, désormais officiellement divisé en cinq grandes régions : Hernand, Pailune, Demeniss, Delesyia et le Crimson Desert. Pearl Abyss insiste sur une exploration non linéaire, laissant au joueur la liberté d’aborder ces zones dans l’ordre de son choix.

Sur le plan scénaristique, Crimson Desert suivra Kliff, mercenaire aguerri et membre des Crinières Grises (Greymanes). Le récit s’articule autour de la dispersion de ce groupe et de la tentative de Kliff de le réunir, alors que Pywel fait face à une menace dépassant les simples luttes de pouvoir locales. Et il ne sera pas seul : au fur et à mesure qu’il progresse dans Pywel, deux personnages jouables vont le rejoindre, chacun avec des styles de combat, des compétences et des armes uniques.

Côté gameplay, Pearl Abyss montre une grande variété de situations, sans dévoiler davantage d’informations. On aura notamment droit à des combats médiévaux dynamiques, des affrontements de boss spectaculaires et des séquences plus inattendues intégrant des éléments mécaniques avancés.“À l’avenir, nous mettrons l’accent sur les combats, la progression et la vie à Pywel”, déclare le studio à la fin de la vidéo présentant les fonctionnalités du jeu.

Enfin, pour explorer ce vaste continent, Kliff voyagera à cheval dans un premier temps. Il pourra ensuite accéder à des moyens de déplacement atypiques, comme un robot lance-missiles…ou un dragon.

Le studio confirme que la date de sortie de Crimson Desert reste inchangée : le 19 mars 2026, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. En attendant, vous pouvez regarder la dernière vidéo de gameplay ci-dessous :