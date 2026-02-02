Tesla tourne la page des Model S et Model X pour se consacrer aux robots

L’annonce est tombée lors de la présentation des résultats financiers de Tesla. Désormais, les Model S et Model X ne seront plus produits à partir de 2026. Pour rappel, ces deux modèles ont été lancés respectivement en 2012 et 2015. Ils ont joué un rôle majeur dans la montée en puissance du constructeur américain. De plus, ils ont permis à Tesla de s’imposer comme pionnier de la voiture électrique haut de gamme, à une époque où l’électrique restait marginale. Aujourd’hui, Elon Musk estime que leur cycle de vie est arrivé à son terme. Par conséquent, le milliardaire préfère concentrer les ressources de l’entreprise sur de nouveaux projets liés à l’IA et à la robotique.

La fin d’une époque pour Tesla

La Model S et la Model X ont longtemps été les vitrines technologiques de Tesla. La première a marqué les esprits par son autonomie et ses performances. Quant à la seconde, elle a séduit par son format SUV et ses portes « faucon ». Ces véhicules ont contribué à installer Tesla comme référence mondiale dans l’électrique. Pourtant, après plus de dix ans de carrière, leurs ventes ne suffisent plus à justifier leur maintien. Le marché s’est déplacé vers des modèles plus accessibles comme la Model 3 et la Model Y, qui représentent désormais l’essentiel des ventes.

Elon Musk a confirmé que les derniers exemplaires sortiront des chaînes d’ici le troisième trimestre 2026. Par conséquent, il invite les passionnés à commander rapidement s’ils souhaitent acquérir l’un de ces modèles avant leur disparition.

Tesla veut se concentrer sur ses robotaxis et sur son Optimus

La décision d’arrêter les Model S et X s’inscrit dans une transformation plus large. En effet, Tesla veut désormais investir massivement dans ses projets de robotaxis et dans le développement de son robot humanoïde Optimus. Pour Elon Musk, l’avenir de l’entreprise ne se limite plus aux voitures électriques mais s’étend à l’intelligence artificielle et à la robotique.

Plus précisément, le constructeur mise sur des secteurs en pleine croissance, où la concurrence est encore limitée. Apparemment, la nouvelle vision de Musk est de faire de Tesla une entreprise technologique globale, capable de révolutionner non seulement l’automobile mais aussi le quotidien grâce à l’IA et aux robots.