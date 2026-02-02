SANY accélère sa croissance grâce à son nouveau hub logistique à Dubaï

SANY renforce sa présence internationale avec un nouveau centre à Dubaï. Cette initiative vise à optimiser la chaîne logistique du groupe à l’étranger. Le projet promet des délais de livraison plus courts et un service plus efficace pour les clients de 82 pays. Découvrons comment ce nouveau centre va transformer les opérations logistiques de SANY.

Un nouveau centre logistique SANY à Dubaï pour 82 pays

Le nouveau centre d’approvisionnement régional de SANY a débuté ses activités à Dubaï en janvier. Ce centre jouera un rôle clé pour desservir le Moyen-Orient et l’Afrique. Il va couvrir 82 pays et territoires. En seulement quatre mois, le site est passé de la construction à l’opérationnalité. SANY a ainsi réussi à livrer son premier lot de matériel sans retard. Cette réussite rapide s’explique par une organisation innovante et un suivi rigoureux du projet.

Optimisation de la chaîne d’approvisionnement et livraison accélérée

Le centre bénéficie d’un système de gestion numérique pour les entrepôts. Il gère l’entreposage, l’expédition et la distribution des équipements. L’objectif est d’optimiser chaque étape de la chaîne logistique. Grâce à la position stratégique de Dubaï, SANY pourra expédier plus rapidement. On s’attend à réduire de 35 % les cycles de livraison des pièces détachées. Le modèle régional adopté par SANY rapproche l’entreprise de ses clients et assure une meilleure réactivité.

Réduction des coûts et amélioration de la fiabilité des services

Le centre centralise les opérations d’expédition et de coordination logistique. Cette centralisation permet de contrôler les coûts et d’assurer des délais de livraison réguliers. SANY améliore la collaboration avec ses partenaires logistiques internationaux. Le centre rend les opérations plus fiables et efficaces. Les premiers résultats montrent déjà des avancées sur la performance et la qualité du service rendu aux clients.

En conclusion, l’ouverture du centre SANY à Dubaï est un tournant majeur. Elle booste la logistique, accélère les livraisons et offre un service client de qualité sur 82 marchés. Ce nouveau hub renforce la place de SANY dans le monde et prépare l’entreprise à une croissance internationale durable. Les clients peuvent désormais compter sur un soutien plus rapide et fiable, partout et à tout moment.

