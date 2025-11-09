Web Summit 2025 : Lisbonne se prépare à accueillir le plus grand rendez-vous tech du monde

Le Web Summit fera son grand retour à Lisbonne du 10 au 13 novembre 2025, pour une nouvelle édition qui s’annonce déjà incontournable. L’événement, qui réunit chaque année les figures majeures de la technologie mondiale, promet une fois de plus d’être le théâtre des annonces les plus marquantes et des débats les plus animés autour de l’innovation. Organisé au centre d’exposition Altice Arena, il devrait attirer des milliers d’entrepreneurs, d’investisseurs et de décideurs venus du monde entier.

Un rendez-vous international tourné vers l’avenir

Depuis son arrivée à Lisbonne, le Web Summit est devenu l’un des piliers du calendrier technologique mondial. En 2025, plus de mille intervenants sont attendus sur scène pour aborder les grands thèmes qui façonnent le futur du numérique : intelligence artificielle, durabilité, cybersécurité, innovation publique et croissance des start-ups. L’événement servira également de plateforme aux jeunes entreprises qui cherchent à se faire remarquer auprès des investisseurs et des grands groupes, dans un contexte où la compétition technologique n’a jamais été aussi forte.

Cette édition devrait aussi confirmer la place de Lisbonne comme capitale européenne de la tech. La ville, qui accueille l’événement depuis 2016, profite chaque année d’un élan économique et médiatique considérable. Entre conférences inspirantes, expositions et rencontres professionnelles, le Web Summit reste avant tout un espace d’échanges où se dessinent les grandes tendances de demain.

Une édition attendue et stratégique

En 2025, les discussions autour de l’intelligence artificielle et de la régulation numérique devraient occuper une place centrale. Les acteurs de la tech mondiale y viendront défendre leur vision, alors que l’Europe cherche à encadrer de plus en plus l’usage de ces technologies. Ce contexte promet des débats passionnés, mêlant innovation, éthique et souveraineté numérique.

Au-delà des thématiques, le Web Summit conserve ce qui fait sa force : la rencontre humaine. Pendant quatre jours, Lisbonne devient le point de convergence de la communauté tech internationale. Pour les entreprises comme pour les passionnés, c’est l’occasion de s’informer, de se connecter et de s’inspirer dans une atmosphère unique.

Le Web Summit 2025 s’annonce donc comme un moment fort de l’année technologique. Les billets sont déjà disponibles sur le site officiel de l’événement, et comme toujours, il faudra s’y prendre tôt pour en profiter pleinement.