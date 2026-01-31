The Defiant : voici un FPS narratif chinois qui revisite la Seconde Guerre mondiale

Et si la Seconde Guerre mondiale était racontée depuis un front presque jamais exploré par le jeu vidéo ? C’est le pari de The Defiant, un FPS narratif développé en Chine. Certes, il ne révolutionne pas mécaniquement le genre, mais il distingue toutefois par son angle narratif inédit et sa volonté de représenter un pan méconnu de l’Histoire. Faisons le point.

Que nous réserve The Defiant ?

Contrairement à la majorité des shooters militaires occidentaux, The Defiant se déroule durant la guerre sino-japonaise (1937-1945), un théâtre majeur mais souvent absent des productions vidéoludiques. Le joueur y incarne des membres de la résistance chinoise, engagés dans des opérations de guérilla derrière les lignes ennemies.

Cette orientation se ressent dans le rythme du jeu, plus posé que celui des blockbusters du genre. Les développeurs mettent en avant un travail de documentation poussé, aussi bien sur les environnements que sur l’armement et les enjeux géopolitiques de l’époque. Le paysage, composé de villages occupés, routes de montagne enneigées et avant-postes militaires, revendique également une approche respectueuse du contexte historique.

Une vidéo de gameplay de neuf minutes est déjà disponible, offrant un aperçu concret de l’expérience. On y découvre un FPS à la mise en scène soignée, utilisant des armes historiquement authentiques comme le Hanyang 88 ou certains fusils Mauser.

Vous pouvez la voir ci-dessous :

La bande-annonce de révélation de The Defiant est également sortie hier. Appréciez :

Plateformes et état du projet

The Defiant est actuellement annoncé sur PC via Steam, avec des modes solo, coopératif en ligne et LAN. Aucune date de sortie n’a encore été communiquée, le jeu étant toujours listé comme Coming Soon. Néanmoins, les joueurs PC peuvent déjà l’ajouter à leur liste de souhaits sur Steam dès maintenant.