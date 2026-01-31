Apple et Google frappent fort contre les applications de nudification

Les géants de la tech Apple et Google ont supprimé plusieurs dizaines d’applications de leurs boutiques en ligne. Ces logiciels utilisaient l’intelligence artificielle pour générer des images de nudité à partir de photos de personnes habillées. Cette mesure fait suite à un rapport du Tech Transparency Project (TTP), qui a dénoncé la prolifération de ces outils dangereux. L’affaire Grok, qui a récemment suscité une vive polémique, a accéléré la réaction des deux entreprises.

Plus de cent applications de nudification trouvées sur App Store et Google Play

Le Tech Transparency Project a identifié 47 applications de ce type sur l’App Store et 55 sur Google Play. Les chercheurs ont découvert ces programmes en recherchant des termes comme « nudify » ou « undress ». Ils ont ensuite testé leur fonctionnement avec des images générées par IA de femmes habillées. Les résultats ont montré que ces applications étaient conçues pour produire des images sexuelles non consenties. Selon Katie Paul, directrice du TTP, leur objectif était clairement la sexualisation abusive des personnes.

Apple a réagi rapidement en retirant 28 applications dès la publication du rapport. Google a également pris des mesures similaires pour limiter la diffusion de ces contenus. Les deux entreprises ont affirmé vouloir renforcer leurs contrôles afin d’éviter que de tels logiciels ne soient à nouveau disponibles.

Apple et Google promettent d’être plus vigilants

L’affaire Grok a mis en lumière les dangers liés aux usages détournés de l’intelligence artificielle. Les applications de nudification exploitent des failles dans la modération des boutiques en ligne. Elles profitent de la popularité des outils IA pour développer un marché lucratif, au détriment de la dignité des personnes.

Apple et Google doivent désormais trouver un équilibre entre innovation et protection des utilisateurs. Les critiques estiment que leurs systèmes de contrôle restent insuffisants face à la rapidité de développement de ces technologies. Les deux entreprises ont promis d’améliorer leurs processus de vérification et de collaborer avec des organisations spécialisées. L’objectif est de prévenir la diffusion d’applications qui menacent la sécurité et le respect des individus.