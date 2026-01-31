Quobly franchit une étape clé et dynamise le secteur quantique au canada

Quobly, leader de la microélectronique quantique sur silicium, renforce sa stratégie mondiale. L’entreprise annonce l’ouverture d’une filiale au Canada, à Sherbrooke. Cette expansion vise à profiter de l’excellence québécoise en technologies quantiques et à accélérer le développement industriel.

Implantation de quobly au canada, nouveau moteur d’innovation quantique

Avec cette nouvelle filiale, Quobly souhaite accroître sa présence en Amérique du Nord. En effet, l’entreprise cible l’écosystème quantique du Québec, reconnu pour ses compétences techniques et ses infrastructures de pointe. Ainsi, le but est de renforcer la recherche, les partenariats et le déploiement commercial, tout en profitant d’un environnement déjà structuré autour de la formation et des logiciels spécialisés.

Sherbrooke : un choix stratégique au cœur de l’écosystème québécois

Le choix de Sherbrooke n’est pas un hasard. La ville possède une forte expertise dans les technologies de spin qubits sur semi-conducteurs et la fabrication avancée. Quobly bénéficiera aussi du savoir-faire de l’Université de Sherbrooke et de l’Institut Quantique. De plus, l’entreprise s’appuiera sur les plateformes technologiques du C2MI pour accélérer l’intégration industrielle des processeurs quantiques.

Développement d’équipes locales et collaboration avec des partenaires

Quobly prévoit de recruter une dizaine d’ingénieurs et chercheurs au Canada dans les prochaines années. L’entreprise veut soutenir ses activités de recherche et développement et renforcer la collaboration avec les universités locales, mais aussi avec des industriels. À Montréal, Quobly souhaite s’appuyer sur l’écosystème logiciel mature pour créer des solutions en calcul avancé.

Avec cette implantation à Sherbrooke, Quobly confirme son ambition mondiale et accélère son industrialisation de l’informatique quantique. L’entreprise mise sur une forte synergie avec les acteurs canadiens pour développer de nouvelles technologies et conquérir des marchés stratégiques. Ce nouveau départ marque une étape majeure dans l’évolution du secteur quantique en Amérique du Nord.

