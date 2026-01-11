Gallipoli dévoile son réalisme tactique lors du New Game Plus Showcase

Après Isonzo, Tannenberg et Verdun, les fans de FPS et de la série WW1 retourneront dans les tranchées cette année. Lors du New Game Plus Showcase du 8 janvier 2026, BlackMill Games a offert un nouvel aperçu de son prochain shooter multijoueur, baptisé Gallipoli. Toujours dans le thème de la Première Guerre Mondiale, le jeu a bénéficié d’un segment dédié, en dévoilant un front rarement mis en lumière : la campagne des Dardanelles.

Gallipoli, c’est quoi ?

Décrit comme un FPS multijoueur stratégique, Gallipoli met l’accent sur une reconstitution rigoureuse des combats ayant opposé les forces de l’Empire ottoman à celles du British Empire et des ANZAC. Le jeu poursuit ainsi la tradition de la série WW1, avec le front moyen-oriental en guise de champ de bataille. Et, comme à l’accoutumée, BlackMill Games insiste sur le réalisme et la cohérence avec les événements de 1914-1918 dans son jeu.

Les uniformes, terrains, arsenal ou encore la topographie sont donc reproduits à l’identique dans le jeu, tout en conservant une dimension de gameplay exigeante. BlackMill Games ne déroge pas non plus à sa philosophie : pour Gallipoli, pas de sensations arcade ni de tirs irréalistes. Au contraire, il exige coordination, positionnement et prise d’information. Enfin, le titre articule son multijoueur autour de squads aux spécialisations complémentaires, d’armes reproduites selon leurs contraintes réelles et d’un level design pensé pour encourager la progression méthodique.

La campagne du Moyen-Orient offre également un terrain de jeu singulier. Les joueurs évolueront alors à travers des plages d’assaut, des rues en ruines, des dunes ouvertes et des zones urbaines fortifiées. Ces environnements influencent directement les affrontements en créant des lignes de vue dangereuses, des zones d’exposition prolongées et un jeu constant autour de la couverture et de l’initiative.

Cet accent sur le réalisme n’exclut pas l’accessibilité pour autant. Gallipoli prévoit la présence de bots afin de compléter les parties, ainsi qu’un système cross-play permettant aux communautés PC et consoles de jouer ensemble. Le jeu s’inscrit ainsi dans la continuité de Verdun, Tannenberg et Isonzo, tout en explorant un théâtre d’opérations encore inédit pour la série.

Vous pouvez regarder l’interview avec le développeur de Gallipoli dans la vidéo ci-dessous :

Un lancement prévu en 2026

Gallipoli sortira en 2026 sur PC ainsi que sur consoles PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Si aucune date précise n’a encore été dévoilée, l’intervention du studio durant le New Game Plus Showcase confirme une chose : le projet entre dans sa phase de visibilité publique.