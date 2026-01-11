Actualités

Tesla casse les prix de la Model 3 !

L’année 2026 commence avec une annonce qui fait grand bruit. Tesla applique une remise immédiate de 3 500 € sur sa berline électrique la plus populaire, la Model 3. Grâce à ce « Bonus Tesla », le prix descend désormais sous la barre des 34 000 €, une première pour ce modèle. Apparemment, cette décision vise à stimuler les ventes du premier trimestre et à écouler rapidement les stocks disponibles.

Une offre limitée dans le temps

Attention, cette promotion est valable uniquement pour les commandes passées entre le 9 janvier et le 31 mars 2026, à condition que la livraison ait lieu avant la fin du trimestre. Tesla impose cette contrainte pour maximiser ses résultats financiers dès le début de l’année. Les acheteurs doivent donc agir vite s’ils veulent profiter de cette réduction.

Pour information, en France, la Model 3 ne bénéficie plus du bonus écologique national en raison de son score environnemental. Par conséquent, les acheteurs ne peuvent prétendre qu’à une prime de 400 €. Cela rend la remise directe de Tesla encore plus attractive. Avec ce prix plancher, la berline américaine se positionne comme l’une des meilleures affaires du marché électrique actuel.

Pour les acheteurs, c’est une opportunité rare d’acquérir une voiture électrique haut de gamme à un tarif bien plus accessible. En revanche, cette baisse soudaine crée une frustration chez ceux qui ont acheté leur véhicule quelques semaines plus tôt, au prix fort. La stratégie d’Elon Musk, bien que prévisible, continue de surprendre par son efficacité commerciale.

Tesla met la pression sur ses concurrents

Cette baisse de prix met effectivement une pression énorme sur les autres constructeurs. Les marques européennes et asiatiques, qui peinent déjà à rivaliser avec Tesla en termes de technologie et d’image, voient leur marge de manœuvre se réduire. Proposer une berline électrique performante à moins de 34 000 € est un défi que peu peuvent relever.

Pour Tesla, l’objectif est de séduire de nouveaux clients qui hésitaient encore à franchir le pas vers l’électrique. La Model 3, déjà réputée pour son autonomie et ses performances, devient désormais une option financièrement plus accessible. Ce repositionnement tarifaire pourrait accélérer l’adoption des véhicules électriques en France et en Europe.

