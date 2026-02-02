C’est officiel, Ghost in the Shell revient en 2026 !

30 ans après sa première diffusion, la mythique franchise cyberpunk Ghost in the Shell fait son grand retour sur le devant de la scène. À travers d’une première bande-annonce et d’un nouveau visuel clé, le studio japonais Science ARU annonce officiellement qu’une toute nouvelle série animée reviendra pour 2026. Motoko Kusanagi est donc bel et bien de retour, plus provocatrice, telle qu’imaginée par son créateur Masamune Shirow.

Rendez-vous juillet 2026 pour les premiers épisodes de THE GHOST IN THE SHELL

Portant sobrement le titre THE GHOST IN THE SHELL, cette nouvelle adaptation prendra la forme d’une série télévisée, dont la diffusion est programmée pour juillet 2026 au Japon. Elle sera disponible sur les chaînes Kansai TV et Fuji TV, dans une nouvelle case dédiée à l’animation en soirée. Vous pouvez voir le nouveau key art de la série dans l’image ci-dessous :

Contrairement aux précédents animes (Stand Alone Complex, Arise ou SAC_2045), cette nouvelle série sera une adaptation directement inspirée du manga original de Masamune Shirow. Les fans de Ghost In The Shell auront alors droit à une relecture contemporaine de l’œuvre originale, et une interprétation plus libre, potentiellement plus radicale, de son univers.

Le projet est sous les mains du studio japonais Science SARU, reconnu pour ses partis pris artistiques audacieux (Devilman Crybaby, Inu-Oh, Dandadan). Mokochan assure le côté réalisation, ce dernier signant ici sa première série en tant que réalisatrice. À ses côtés se trouve EnJoe Toh, qui occupe le poste de compositeur et scénariste. Shuhei Handa rejoint également l’équipe en tant que character designer et directeur de l’animation. Enfin, un trio international réunissant Taisei Iwasaki, Ryo Konishi et Yuki Kanesaka composeront la bande originale.

Ci-dessous le synopsis officiel et la nouvelle bande-annonce de THE GHOST IN THE SHELL :

“Dans un univers futuriste où la majorité des individus sont connectés au réseau, le major Kusanagi et son équipe traquent les criminels les plus tenaces. Force d’enquête tout autant que d’intervention, ils doivent chaque jour affronter des menaces civiles et politiques dans un régime tentaculaire gangrené par la corruption. Intelligence artificielle, cyborgs et réalité connectée ne sont que les premières difficultés.”