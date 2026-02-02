NotebookLM : Google ajoute deux nouvelles fonctionnalités sur Android et iOS

NotebookLM, l’outil de prise de notes assisté par intelligence artificielle de Google, continue d’évoluer. Déjà apprécié pour sa capacité à organiser et synthétiser des informations complexes, il se dote désormais de deux fonctionnalités très attendues sur sa version mobile qui renforcent l’efficacité et la clarté de l’application.

Les résumés vidéo arrivent sur la version Android et iOS de NotebookLM

La première nouveauté concerne l’intégration des résumés vidéo. Jusqu’ici réservée à la version web, cette fonction permet de transformer un contenu dense en une capsule visuelle claire et concise. Les utilisateurs peuvent ainsi obtenir une synthèse animée de leurs notes ou documents, facilitant la compréhension et le partage d’informations. Cette approche visuelle est particulièrement utile pour les étudiants, les professionnels ou toute personne souhaitant retenir rapidement l’essentiel d’un texte.

Avec cette nouveauté, les résumés vidéo ne sont plus un simple gadget, mais un outil pédagogique et pratique. Plus précisément, ils offrent une nouvelle manière d’interagir avec ses notes, en rendant l’apprentissage plus dynamique et accessible. L’application mobile gagne ainsi en pertinence et en attractivité face à ses concurrents.

La personnalisation des infographies pour plus de clarté

La deuxième amélioration concerne les infographies générées par NotebookLM. Désormais, les utilisateurs peuvent personnaliser ces visuels afin de mieux adapter la présentation des données à leurs besoins. Cette flexibilité permet de mettre en avant les éléments clés, de choisir des styles graphiques plus adaptés et de rendre les informations plus lisibles. L’IA de Google ne se contente plus de produire des schémas standards, elle offre une véritable valeur ajoutée en matière de communication visuelle.

Apparemment, cette fonctionnalité s’inscrit dans une logique d’efficacité et de confort d’utilisation. En effet, les infographies personnalisées facilitent la diffusion d’idées dans un cadre professionnel ou académique. Elles permettent aussi de gagner du temps en évitant de retravailler manuellement les visuels. En combinant cette option avec les résumés vidéo, NotebookLM devient un outil complet pour transformer des notes en supports clairs, attractifs et faciles à partager.

En tout cas, cette mise à jour de NotebookLM sur mobile confirme la volonté de Google d’offrir une expérience homogène et innovante sur toutes les plateformes. Les résumés vidéo et la personnalisation des infographies ouvrent la voie à une utilisation plus intuitive et créative de l’application.