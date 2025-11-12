Google transforme NotebookLM en un véritable coach de révision mobile

L’application NotebookLM de Google franchit une nouvelle étape et devient un outil incontournable pour les étudiants. Longtemps limitée à la lecture de résumés audio, elle intègre désormais des fonctionnalités interactives qui transforment le smartphone en assistant de révision complet. Quiz, fiches d’apprentissage et intelligence artificielle se combinent pour rendre l’étude plus simple et plus efficace.

NotebookLM propose des quiz et fiches d’apprentissage générés par l’IA

Jusqu’à présent, NotebookLM sur mobile servait surtout à écouter des synthèses de cours grâce aux « Audio Overviews ». Pour réviser en profondeur, il fallait retourner sur la version PC. Avec cette mise à jour, Google apporte enfin les deux outils les plus attendus : les quiz et les fiches d’apprentissage. Ces contenus sont générés automatiquement par l’intelligence artificielle à partir des documents ou notes importés par l’étudiant.

D’un côté, les quiz permettent de tester ses connaissances en temps réel et de cibler les points faibles. D’un autre côté, les fiches offrent une synthèse claire des notions essentielles, idéales pour mémoriser rapidement avant un examen. Grâce à cette approche interactive, NotebookLM devient un véritable coach de révision, capable d’adapter les contenus aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Un assistant de révision nomade et personnalisé

L’arrivée de ces fonctionnalités sur mobile change radicalement l’expérience des étudiants. En effet, plus besoin d’attendre d’être devant un ordinateur pour réviser. Le téléphone devient un compagnon d’étude disponible à tout moment. Dans les transports, à la bibliothèque ou chez soi, il est désormais possible de lancer un quiz ou de consulter une fiche en quelques secondes.

Par ailleurs, Google mise aussi sur la personnalisation pour rendre l’apprentissage plus efficace. L’application analyse les documents fournis et propose des contenus adaptés au niveau et aux objectifs de l’étudiant. Cette approche individualisée permet de gagner du temps et de mieux retenir les informations. En transformant NotebookLM en coach de révision mobile, Google ambitionne de rendre l’étude plus flexible et accessible, tout en exploitant la puissance de l’IA.