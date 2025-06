BrowserStack offre enfin des tests Playwright fiables sur iOS réel

BrowserStack marque une avancée majeure dans le domaine des tests de logiciels. Désormais, il est possible de réaliser des tests Playwright sur des appareils iOS réels avec Safari. Cette innovation comble un vide attendu par de nombreux développeurs et ingénieurs qualité.

BrowserStack révolutionne les tests Playwright sur iOS réel

Jusqu’à présent, il était impossible d’exécuter des tests Playwright sur Safari avec un vrai iPhone ou iPad. Les équipes devaient se contenter d’émulateurs, souvent limités pour détecter certains défauts spécifiques à iOS. BrowserStack change la donne : désormais, les tests se déroulent sur des appareils iOS physiques, garantissant des résultats plus fiables et précis.

Les avantages des tests automatisés sur appareils réels Safari

Avec cette nouvelle fonctionnalité, BrowserStack offre de nombreux bénéfices :

L’exécution de tests parallèles sur plus de 1000 combinaisons réelles d’appareils et de navigateurs iOS et Android.

sur plus de 1000 combinaisons réelles d’appareils et de navigateurs iOS et Android. La collecte de données complètes : journaux réseau, vidéos et logs textuels pour un débogage simple.

: journaux réseau, vidéos et logs textuels pour un débogage simple. La simulation facile des conditions réelles, comme la vitesse réseau ou l’emplacement géographique.

Les équipes de développement bénéficient ainsi d’une vision claire et exhaustive des performances des sites web sur mobile.

BrowserStack permet aux équipes qualité de gagner du temps et de l’argent. Selon des utilisateurs comme L’Oréal, l’automatisation avec BrowserStack a permis de réduire de 80 % les coûts. Il devient possible de tester deux fois plus d’appareils et de navigateurs, et d’augmenter la couverture qualité. Chaque test reflète désormais la réalité utilisateur, favorisant la sortie rapide de sites web sans défaut.

Pour conclure, BrowserStack poursuit sa mission d’offrir aux entreprises des outils de test innovants et efficaces. En permettant les tests Playwright sur iOS réel avec Safari, la plateforme simplifie grandement le processus de contrôle qualité. Les clients avancent plus vite, avec plus de sécurité, vers un web de meilleure qualité. Essayez sans attendre cette nouvelle fonctionnalité pour découvrir tous ses avantages dans votre propre organisation.

