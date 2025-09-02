Le HONOR Magic V5 impressionne avec son design ultrafin et intelligent

Le monde de la technologie évolue sans cesse. HONOR affirme sa place de leader en Europe de l’Ouest avec le lancement du HONOR Magic V5. Ce smartphone pliable promet innovation, finesse et puissance. Il vient accompagner deux autres produits IA : le MagicBook Art 14 2025 et la MagicPad3. Découvrons ces nouveautés qui marquent un tournant dans l’écosystème connecté.

Un smartphone pliable au design ultrafin et à la pointe de la technologie

Le HONOR Magic V5 redéfinit la portabilité des smartphones avec ses 8,8 mm d’épaisseur et 217 g. Il conjugue performance et robustesse. Sa batterie en silicium-carbone de 5 820 mAh offre une autonomie accrue. Sa résistance à l’eau et à la poussière (indices IP58 et IP59) le rend fiable au quotidien.

L’appareil photo, boosté par l’IA, propose un module principal de 50 MP, un ultra-large de 50 MP, et un téléobjectif de 64 MP. Le moteur d’image IA garantit des clichés nets en toutes circonstances. L’écran intérieur de 7,95 pouces et l’extérieur de 6,43 pouces, tous deux compatibles stylet, apportent confort et flexibilité. Sous MagicOS 9.0, l’utilisation croisée de trois applications simplifie la vie des utilisateurs productifs.

De nouvelles expériences IA avec la gamme HONOR Magic

HONOR va plus loin avec le MagicBook Art 14 2025 et la MagicPad3. Le MagicBook mise sur un design fin (1 cm d’épaisseur, 1 kg), un écran OLED de 14,6 pouces, et une batterie performante. Son système audio spatial et ses outils IA favorisent la créativité et la productivité.

La MagicPad3, ultra-légère (595 g), dispose d’un grand écran LCD de 13,3 pouces, d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz et d’une puissante batterie de 12 450 mAh. La tablette propose des outils de productivité IA comme AI Writing et AI Meeting pour accompagner les professionnels au quotidien. Les transferts entre appareils sont rapides et intuitifs grâce à la fonction Cross-OS WorkStation.

Un écosystème de produits pour la productivité et la créativité

Ces nouveautés montrent la vision d’avenir de HONOR. L’entreprise s’associe aux géants Google, Qualcomm et Microsoft pour intégrer les dernières avancées IA à ses appareils. Les utilisateurs bénéficient d’un écosystème interconnecté adapté au travail, à la création, mais aussi aux loisirs. Coloris variés et prix compétitifs accompagnent ce lancement premium pour combler toutes les envies.

Avec le HONOR Magic V5, le MagicBook Art 14 2025 et la MagicPad3, HONOR renouvelle l’expérience technologique. La marque propose des produits fins, puissants et intelligents. En alliant design innovant et capacités IA, HONOR facilite la vie numérique de ses clients. Pour les professionnels et les passionnés, ces nouveautés sont à découvrir sans attendre.

