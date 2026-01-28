Fable se dévoile enfin avec une bande-annonce de gameplay. On vous résume tout !

Révélé de longue date mais longtemps entouré de zones d’ombre, le reboot de Fable s’est enfin offert une exposition nettement plus concrète. Lors du premier Xbox Developer Direct vendredi dernier, Playground Games a dévoilé des séquences de gameplay de son action-RPG en monde ouvert, confirmant sa sortie multiplateforme dans la foulée. Que vaut donc ce premier projet RPG du studio britannique derrière Forza Horizon ? Réponse dans les paragraphes ci-dessous.

Un reboot assumé

Longtemps teasé via des bandes-annonces cinématiques, Fable opère un retour décisif sur le devant de la scène. Lors du Xbox Developer Direct de janvier 2026, Playground Games a dévoilé une première démonstration de son gameplay, montrant un Albion qui change littéralement d’échelle. Pour la première fois dans l’histoire de Fable, on a une carte totalement ouverte et explorable sans limite, avec des paysages aussi variés que pittoresques.

Fable se présente donc comme un action-RPG en monde ouvert riche, entièrement reconstruit sur ForzaTech, le moteur utilisé par la licence Forza. Playground Games promet un Albion animé par plus de mille PNJ dotés de routines, d’emplois, d’opinions et de comportements crédibles. L’objectif du studio britannique est clair : rendre l’univers véritablement systémique, loin des simples figurants statiques.

Les systèmes de combat mêlent corps-à-corps, magie et attaques à distance dans une action fluide, sans rupture de rythme. L’équipe insiste également sur la personnalisation du protagoniste, le choix de son style de jeu et la possibilité de s’investir dans une multitude d’activités annexes. Il peut ainsi gérer un commerce, des propriétés, et générer des relations sociales voire des romances.

Si Fable change d’échelle, il ne renie pas son identité. Playground Games réaffirme la dimension satirique et l’humour britannique faisant le charme de la franchise, ainsi que son approche singulière du héroïsme. Le système de morale s’éloigne toutefois du traditionnel diptyque bien/mal : la réputation du joueur dépend désormais du regard des PNJ et de la portée économique, sociale ou politique de ses actes. En résumé, ce n’est pas le jeu qui va juger le joueur, mais les habitants.

Envie d’en savoir plus ? Découvrez tout ce que nous avons résumé en vidéo :

Avec la nouvelle vidéo de gameplay, Playground Games confirme la sortie de Fable à l’automne 2026 sur Xbox Series X|S, PC et PlayStation 5. Il arrivera également en day one sur Game Pass.

Vous pouvez regarder la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :