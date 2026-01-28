Xiaomi dévoile ses lunettes audio pour le grand public

Xiaomi continue d’élargir son catalogue de produits connectés avec une nouveauté surprenante : les Mijia Smart Audio Glasses. Ces lunettes ne se contentent pas de protéger vos yeux, elles diffusent aussi de la musique et permettent de passer des appels. L’objectif est d’offrir une alternative pratique aux écouteurs traditionnels.

Un design léger et pensé pour le confort

Les Mijia Smart Audio Glasses se distinguent par leur poids plume de 34 grammes et des branches fines de 5 mm. Xiaomi propose plusieurs styles, dont un modèle pilote avec protection UV400. Les verres filtrent 25% de la lumière bleue. De plus, il est possible de les remplacer par des verres correcteurs, ce qui les rend pratiques pour un usage quotidien. Le constructeur a misé sur la discrétion et la légèreté pour séduire un public plus large que les simples passionnés de technologie.

Par ailleurs, le système audio se situe directement dans les branches. Xiaomi parle d’une expérience « open-ear ». Plus précisément, le son flotte autour de l’oreille sans l’isoler du reste du monde. Cela permet d’écouter de la musique ou de répondre à un appel tout en restant attentif à son environnement. Cette approche vise à rendre l’usage des lunettes plus naturel et moins intrusif que celui des écouteurs classiques.

Les lunettes connectées de Xiaomi se veulent fonctionnelles et abordables

Pendant longtemps, les lunettes connectées ont souffert d’une image négative. Trop chères, trop encombrantes ou trop limitées, elles restaient cantonnées à quelques curieux. Xiaomi veut changer cette perception en proposant un produit abordable et fonctionnel. Les Mijia Smart Audio Glasses s’affichent au prix de 199 euros, un prix compétitif pour un objet connecté qui combine protection visuelle et fonctions audio.

Avec ces lunettes, Xiaomi espère convaincre que la technologie peut s’intégrer dans un accessoire banal sans paraître futuriste ou inutile. Le pari est de rendre l’expérience fluide : écouter sa playlist, répondre à un appel ou profiter d’une protection solaire, le tout sans sortir un autre appareil. Si Xiaomi tient sa promesse, alors ces lunettes pourraient bien devenir une alternative crédible aux écouteurs. En particulier, pour ceux qui cherchent confort et discrétion.