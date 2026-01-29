Actualités

Perk Events facilite et automatise l’organisation des événements d’équipe

Perk Events simplifie l’organisation d’événements d’équipe grâce à l’intelligence artificielle.

Organiser un événement d’équipe prend beaucoup de temps et d’énergie. Aujourd’hui, Perk Events révolutionne ce secteur. Grâce à l’intelligence artificielle, cette nouvelle solution veut automatiser chaque étape de l’organisation d’événements d’entreprise. Retour sur une innovation qui promet de libérer du temps pour tous.

l’automatisation des événements d’équipe grâce à Perk Events

Perk Events automatise toutes les étapes d’un événement, de la recherche du lieu à la gestion des inscriptions. Cette plateforme permet de planifier des rassemblements allant de 9 à 5 000 personnes. Tout est pensé pour éliminer les tâches manuelles : gestion centralisée des réservations, matching intelligent des lieux, ou encore communication fluide avec les équipes.

les principaux défis de l’organisation d’événements en entreprise

Organiser des événements internes reste une lourde tâche pour la plupart des entreprises. La recherche de lieux, la gestion du budget et la coordination des déplacements provoquent des frictions majeures. Une étude menée par Perk révèle que 71 % des salariés ont déjà pris part à ces tâches, souvent en dehors de leurs missions habituelles. Cette situation engendre une perte de productivité estimée à 99,2 milliards d’euros par an en France.

le Real Work Incubator : moteur d’innovation chez Perk

Perk Events est le fruit du Real Work Incubator, une structure interne dédiée à l’innovation. Cet incubateur a pour mission d’éliminer le travail de l’ombre dans les processus critiques. Il permet aux équipes de proposer, tester et lancer rapidement de nouveaux produits. Avec le soutien du management, Perk investit pour apporter des solutions concrètes et efficaces à ses clients.

En regroupant tous les outils nécessaires sur une seule plateforme, Perk Events simplifie la vie des organisateurs. Vous gagnez du temps, limitez les erreurs et pouvez vous concentrer sur l’essentiel : créer du lien et renforcer la cohésion d’équipe. Cette solution marque un nouveau départ dans la gestion des événements d’entreprise.

Lisez notre dernier article tech : Amazon déploie Health AI pour transformer l’expérience des patients

