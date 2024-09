Apple pourrait lancer de nouveaux Mac M4 en novembre

D’après un rapport récent de MacRumors, Apple prévoit de lancer ses premiers Mac M4 dès novembre. Cette échéance semble se répéter par rapport à l’année dernière. Pour rappel, l’événement « Scary Fast » avait eu lieu le 30 octobre, avec les premières livraisons le 7 novembre. Bien que traditionnellement, les annonces et les livraisons de Mac se fassent en octobre, ce léger décalage ne serait pas surprenant.

L’une des annonces les plus attendues de cet automne concerne le Mac mini, qui pourrait bien « être repensé pour la première fois depuis 14 ans ». Le rapport de MacRumors laisse entendre que ce nouveau modèle abandonnerait enfin la prise en charge de l’USB-A. Et ce, au profit de « cinq ports USB-C », reflétant la tendance croissante d’Apple à adopter ce standard.

16 Go de RAM par défaut pour les nouveaux Mac : Un changement significatif pour le MacBook Pro 14 pouces

Une autre grande nouveauté serait l’introduction de 16 Go de RAM en standard sur tous les nouveaux modèles de Mac. Cela inclurait même le MacBook Pro 14 pouces, un modèle qui avait déjà été sujet à des critiques. Cette mise à jour est un signe que la société cherche à satisfaire les utilisateurs en matière de performance.

iMac et MacBook Pro : des mises à jour plus légères et l’USB-C en vue