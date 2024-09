Appian dynamise ses partenariats en Europe avec Manuel Melles

Appian vient d’annoncer la nomination de Manuel Melles au poste de Vice-Président Régional pour les Partenaires en Europe centrale. Cette nomination stratégique vise à dynamiser les partenariats et à stimuler la croissance en France et dans la région DACH.

Manuel Melles : un expert au service de Appian

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur technologique, Manuel Melles apporte une expertise considérable à Appian. Il a passé les 15 dernières années à occuper des postes de direction en gestion des partenaires dans de grandes entreprises technologiques. Récemment, il était Vice-Président de la Gestion des Partenaires chez Software AG. Son rôle était crucial dans le développement de l’écosystème de partenaires en DACH.

Objectifs pour la croissance en Europe centrale

En tant que Vice-Président Régional, Manuel Melles sera responsable de l’expansion de l’écosystème des partenaires d’Appian. Il se concentrera principalement sur l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse et la France. Son objectif est de fournir des transformations commerciales grâce à l’automatisation des processus par l’IA. Melles travaillera également pour augmenter la satisfaction des clients en bâtissant des relations étroites et durables.

Partenariats stratégiques avec les leaders du marché

Appian a déjà des partenariats solides avec des entreprises comme Accenture, Capgemini et Deloitte. L’entreprise collabore avec diverses organisations pour améliorer les workflows et optimiser les opérations. Les secteurs d’activité incluent les sciences de la vie, les services financiers et le secteur public. Cette collaboration vise à fournir des résultats transformateurs pour les clients.

En résumant, la nomination de Manuel Melles est un pas stratégique pour Appian. Son expertise va renforcer les partenariats et accélérer la croissance en Europe centrale. Avec des objectifs clairs et des partenariats solides, Appian est bien positionnée pour offrir des solutions innovantes et transformer les entreprises grâce à l’automatisation des processus par l’IA.

