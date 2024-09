Concord : à peine lancé, Sony ferme définitivement les serveurs du jeu

Si le monde vidéoludique actuel est marqué par le succès retentissant des dernières sorties comme Black Myth Wukong, il n’est pas non plus à l’abri des flops monumentaux. C’est notamment le cas de Concord, le FPS de Firewalk Studios et Sony Interactive Entertainment. À seulement deux semaines après sa sortie, les deux studios décident de fermer définitivement les serveurs du jeu et de le retirer sur les plateformes de vente. Une décision difficile, considérée comme le plus grand échec de l’industrie du jeu vidéo de 2024.

Concord, un lancement raté ?

Lancé le 23 août dernier, Concord est un jeu de tir à la première personne s’alignant avec les titres comme Overwatch ou Valorant. Enfin, à un détail près : si ces titres sont gratuits, Concord, lui, est payant. Si vous voulez incarner l’un des héros du jeu, vous devrez d’abord payer 40 dollars. Un modèle économique risqué et contesté, surtout face à la féroce concurrence avec les jeux free-to-play de Blizzard et de Riot.

Résultat : depuis son lancement sur PC et PS5, Concord n’a enregistré que 25 000 copies vendues. Le total de la recette s’élève donc à moins d’un million de dollars, ce qui est négligeable par rapport aux coûts de développement du jeu, estimés entre 50 et 200 millions de dollars. Face à cette catastrophe, Firewalk Studios et Sony Interactive Entertainment ont dû prendre la décision la plus lourde pour un développeur : supprimer leur propre jeu. Quatorze jours après son lancement, les deux studios décident donc de fermer définitivement les serveurs de Concord et de mettre le jeu hors ligne.

Les joueurs seront quand même remboursés

Dans un billet de blog paru le 3 septembre, Firewalk et Sony déclarent : “Fans de Concord, nous avons écouté attentivement vos commentaires depuis le lancement de Concord sur PlayStation 5 et PC. Cependant, bien que de nombreuses qualités du jeu aient trouvé écho auprès des joueurs, nous reconnaissons également que d’autres aspects du jeu et de notre lancement initial n’ont pas abouti comme nous l’avions prévu. Par conséquent, nous avons décidé de mettre le jeu hors ligne à partir du 6 septembre 2024 et d’explorer d’autres options.”

Après la parution de ce communiqué, Sony cesse immédiatement toutes les ventes de Concord. Le studio japonais a également remboursé intégralement tous les joueurs qui ont acheté le jeu sur PS5 ou PC. Selon ce dernier, les remboursements numériques sur le PSN Store prendront entre 30 et 60 jours. Quant aux joueurs sur Steam et Epic Game Store, ils seront remboursés dans les prochains jours.