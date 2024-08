Black Myth : Wukong explose tous les records de Steam

Incroyable ! Malgré les polémiques et l’appel au boycott, Black Myth : Wukong a enregistré le meilleur démarrage de toute l’histoire de Steam. Mieux encore : il est désormais couronné comme le jeu le plus joué de toute l’histoire de Steam. Avec plus de 2 millions de joueurs actifs en simultané, il détrône Elden Ring, Cyberpunk 2077, et maintenant Palworld. Le jeu d’action-RPG du studio indépendant chinois Game Science n’est pas encore prêt à s’arrêter sur sa fulgurante lancée !

Voir aussi : Final Fantasy XVI débarque sur PC, et c’est pour bientôt

Black Myth : Wukong dans le top 3 de Steam…en seulement 24 heures

Dévoilé par le studio chinois Game Science en 2020, Black Myth : Wukong débarque sur PS5 et PC le 20 août dernier. Et en même pas 24 heures, le RPG souls-like a déjà pulvérisé tous les records de Steam. Commençant avec un pic stupéfiant de 1,44 million de joueurs simultanés, il est maintenant le jeu solo le plus joué de l’histoire de Steam, avec un pas moins de 2,2 millions de joueurs connectés simultanément. Un remarquable record, surtout venant d’un studio indépendant chinois, méconnu du bataillon jusqu’à présent.

D’après ces chiffres, Black Myth : Wukong se place donc à la deuxième place des jeux les plus joués de Steam. Il dépasse ainsi les stats de Palworld (2,1 millions) et Counter-Strike 2 (1,8 million). Et tout ça, en l’espace de quelques heures après sa sortie ! En guise de comparaison, CyberPunk 2077 est passé de 0 à “seulement” 1 054 388 joueurs à sa sortie. Et n’oubliez pas : CyberPunk, c’est le bébé de CD Projekt Red, le papa de The Witcher. Ici, on a affaire à un studio indépendant ! Il ne lui reste plus qu’à dépasser les stats de PUBG (3,2 millions de joueurs), et Black Myth : Wukong sera le nouveau roi de Steam.

En termes de critiques, le s’en sort très bien avec une moyenne générale de 8/10. Il doit ce succès grâce à sa qualité visuelle, son gameplay à la Elden Ring, ainsi que son lore encore inexploité. Black Myth : Wukong tire ses racines de La Pérégrination vers l’Ouest, le célèbre roman de Wu Cheng’en. Les joueurs incarnent Sun Wukong, le légendaire Roi Singe, et parcoureront des niveaux truffés d’histoire, de mythologie, mais également de défis.

Alors, le jeu vous fait-il envie ? Si la réponse est oui, Black Myth : Wukong vous donne rendez-vous sur PC via Steam et PS5. Comptez 60 euros pour la version PC, et 70 euros pour la version PS5.