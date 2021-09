Faire passer un jeu de la version PS4 à PS5 va coûter 10 €

Après une polémique autour de la mise à niveau du jeu vidéo Horizon Forbidden West, Sony est venu clarifier la situation concernant les futurs jeux sortants sur PS5, mais aussi sur PS4. Jusqu’à aujourd’hui, la firme proposait une mise à niveau gratuite. Cela signifie qu’une personne ayant un jeu PS4 pouvait aussi en profiter sur PS5. À l’avenir, les joueurs devront payer la somme de 10 dollars, soit une possible facture de 10 € en France, afin de passer d’une version à une autre.

La mise à niveau d’un jeu PS4 sur PS5 va devenir payante

Lancée en novembre 2020, la PS5 subit toujours de plein fouet la pénurie de composants. De ce fait, la console profite d’une faible offre afin de répondre à la demande grandissante des joueurs pour cette next-gen. Une fin de la pénurie semble cependant se profiler, avec notamment l’arrivée d’une nouvelle PS5 Digital Edition. Depuis son lancement, Sony offre un avantage conséquent aux joueurs : le fait de pouvoir profiter d’une version PS5 d’un jeu si on le possède en version PS4.

Une polémique est cependant tombée sur l’entreprise la semaine dernière. Sony a en effet annoncé que la version PS4 de son futur blockbuster Horizon Forbidden West ne permettrait pas de profiter de la version PS5 du jeu. Même si la firme nippone a décidé de faire marche arrière concernant cette politique, Sony est venu clarifier la situation concernant les futures sorties PS5, profitant d’une version PS4.

Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment, explique ainsi : « Je veux confirmer que tous les jeux PlayStation first party et cross-gen, aussi bien en physique qu’en dématérialisé, proposeront une upgrade de la PS4 à la PS5 pour un coût de 10 dollars. Cela concerne le prochain God of War, Gran Turismo 7, et plein d’autres ». Il faudra donc très certainement compter 10 € en France pour faire passer les prochains jeux PS4 en version PS5.

