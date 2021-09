PS5 : Sony annonce un PlayStation Showcase pour la semaine prochaine

Alors que Microsoft continue de faire son show avec le Xbox Game Pass et prépare l’arrivée d’Halo Infinite, Sony s’apprête à jouer cartes sur table dès la semaine prochaine. La firme nippone vient en effet d’annoncer une présentation State of Play afin de lever le voile sur les nouveautés à venir sur PS5. L’occasion pour l’entreprise de revenir sur Horizon Forbidden West ou encore révéler plus d’informations sur God of War : Ragnarok, mais aussi de dévoiler de nouvelles pépites profitant de l’ensemble des performances et des technologies de la PlayStation 5.

L’avenir de la PS5 va bientôt se préciser

Alors qu’une toute nouvelle version de la PS5 vient d’être lancée, Sony compte miser gros en cette rentrée pour annoncer les prochaines sorties pour sa console next-gen. Par le biais d’une publication Twitter, la firme japonaise a en effet annoncé son PlayStation Showcase 2021. L’évènement se déroulera ainsi le jeudi 9 septembre à 22 heures.

« Découvrez en avant-première l’avenir de la PS5, avec des mises à jour de la part des Studios PlayStation et des principaux développeurs de l’industrie« , précise l’entreprise dans un second tweet. Le PlayStation Showcase se déroulera en direct durant une période de 40 minutes. Outre des jeux PS5, on devrait aussi retrouver des expériences vidéoludiques pour PS4, mais aussi PlayStation VR.

Contrairement aux State of Play, le PlayStation Showcase est un évènement majeur chez Sony où des nouveautés d’envergure sont présentées. On devrait ainsi y retrouver Horizon Forbidden West, même si sa date de sortie a été décalée, God of War : Ragnarok, Final Fantasy XVI ou encore Grand Turismo 7 lors de cette soirée. Sony coupe cependant court concernant son prochain casque de réalité virtuelle en déclarant que de nouvelles informations sur le PlayStation VR 2 ne seront pas dévoilées.

