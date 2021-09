Les futures Apple Watch seront davantage axées sur la santé

Apple travaille sur de multiples projets relatifs à la santé pour de futurs modèles d’Apple Watch. Ceux-ci ne devraient pas arriver sur la prochaine Series 7, mais plutôt sur les futurs modèles.

Des nouvelles fonctions de santé pour l’Apple Watch

D’ici la fin de l’année, Apple devrait présenter sa prochaine montre connectée, la Series 7. Si celle-ci devrait profiter d’un tout nouveau design, il s’agirait, selon les dernières rumeurs en date, de la principale nouveauté apportée à la smartwatch du constructeur. En effet, du côté des mesures de santé ou des fonctionnalités, cette 7e itération se contenterait des capteurs que l’Apple Watch Series 6 propose déjà.

Mais pour la génération 2022/2023, les Apple Watch pourraient amener plusieurs évolutions dans le domaine de la santé, écrit le Wall Street Journal, tandis que d’autres sont espérées à plus long terme.

Sur les montres qui sortiront l’année prochaine, on aurait un capteur supplémentaire capable de mesurer la température de la peau. Il aiderait tout particulièrement à détecter des éruptions de fièvre et Apple le mettrait en avant dans le domaine de la fertilité. La courbe des températures obtenue par la montre peut informer sur le cycle menstruel d’une femme et renseigner sur sa période d’ovulation.

Le Wall Street Journal aborde également le cas d’un moniteur de pression artérielle au rang des objectifs d’Apple. Effectuer cette mesure avec une montre, en lieu et place d’un brassard gonflable, s’avère complexe. L’Apple Watch pourrait alors faire ses relevés en utilisant l’impulsion produite par les battements de cœur qui est transmise au travers des artères.

Des mises à jour pour les modèlesèles actuels

D’autre part, Apple fait pression à la FDA (autorité de santé américaine) pour être en mesure d’activer de nouvelles fonctionnalités de santé sur ses Apple Watch existantes. Une mise à jour permettrait aux personnes souffrant de fibrillation auriculaire d’utiliser leur montre pour suivre leur état au fil du temps.

Apple prévoit de mettre en œuvre la détection de l’apnée du sommeil à l’aide du capteur d’oxygène sanguin existant. Mais il est difficile d’effectuer des relevés suffisamment fréquents sans vider la batterie de l’Apple Watch. Apple a également l’intention de fournir des conseils médicaux lorsque l’Apple Watch détecte un faible taux d’oxygène dans le sang.

