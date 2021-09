Finalement, WhatsApp n’obligera pas les utilisateurs à accepter le partage de données avec Facebook

La saga Facebook de l’année semble toucher à sa fin. Depuis janvier 2021, le groupe est en effet dans la panade avec une nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp. Rapidement devenue polémique à cause du partage de certaines données avec l’application Facebook, un grand nombre d’utilisateurs ont depuis décidé de passer à des applications de messagerie plus respectueuses de la vie privée. Suite à de multiples précisions et campagne de sensibilisation, WhatsApp serait finalement sur le point d’abandonner l’obligation d’accepter cette nouvelle politique pour profiter de ses services.

Changement de stratégie pour WhatsApp

Décidément, WhatsApp ne sait plus réellement quoi faire avec sa nouvelle politique de confidentialité. Rongée par la polémique de début d’année, la messagerie privée de Facebook vient en effet de réajuster sa stratégie. Pour rappel, cette dernière concerne le partage de données avec le célèbre réseau social de Mark Zuckerberg lorsqu’une personne communique auprès d’un compte WhatsApp Business.

Jusqu’à aujourd’hui, la non-acceptation de cette nouvelle politique de confidentialité devait restreindre l’accès à certaines fonctionnalités de la messagerie privée. En mai 2021, WhatsApp précisait finalement que ce scénario n’était pas prévu pour le moment. Le fin mot de l’histoire semble désormais avoir été découvert. D’après un rapport de WABetaInfo, WhatsApp ne souhaiterait plus du tout obliger l’acception de sa nouvelle politique de confidentialité. Dans une version bêta, l’informateur a en effet souligné que quelques utilisateurs pouvaient désormais utiliser normalement WhatsApp sans avoir à accepter ladite politique.

Une petite exception

Il y a cependant un mais. En effet, l’utilisation classique de WhatsApp avec vos proches et votre famille serait somme toute normale, mais pour interagir avec les comptes professionnels, les utilisateurs devront se plier à la nouvelle politique de confidentialité en l’acceptant. Une nouvelle somme toute réjouissante, surtout pour les personnes encore réticentes à cette politique de confidentialité.

WEBetaInfo déclare par la suite que WhatsApp prévoirait d’annoncer ce changement de stratégie pour sa politique de confidentialité « très bientôt ». De ce fait, seuls les utilisateurs souhaitant communiquer avec des entreprises devront accepter la nouvelle politique de confidentialité. Cette décision permettrait très probablement à l’entreprise de sortir de cette vive polémique. Cependant, la question est aujourd’hui de savoir si les utilisateurs ayant migré vers d’autres services de messagerie souhaiteront revenir sur WhatsApp.