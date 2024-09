Honor s’excuse auprès de Samsung avec son innovant Magic V3 : Le duel des titans !

En prévision du lancement de son nouveau téléphone pliable, le Magic V3, HONOR a présenté de manière créative ses excuses. Ils ont conçu un appareil plus fin et plus léger que le Samsung Galaxy Z Fold. Graham Short, l’artiste renommé, a gravé un message microscopique sur le téléphone pour annoncer l’événement.

Un téléphone Samsung éclipsé par le Magic V3 de HONOR

HONOR, un nom de confiance dans le monde des appareils intelligents, se prépare à lancer le Magic V3, qualifié de téléphone pliable le plus fin au monde. Pour représenter cela, son épaisseur ne mesure que 4,35 mm lorsqu’il est déplié, et il pèse seulement 226 g. Cet état de fait met les propriétaires du Samsung Galaxy Z Fold dans une position inconfortable. Le téléphone est désormais plus épais et plus lourd pour les propriétaires.

L’art et la technologie se rejoignent

Le célèbre HONOR ne s’est pas contenté d’exprimer ses excuses en paroles. Il a fait graver un message de 813 caractères le long de la charnière de l’appareil. La gravure a été réalisée par l’artiste britannique Graham Short, 78 ans. Il est célèbre pour sa capacité à réaliser des gravures complexes sur des surfaces minuscules. Connu sous le nom de « Hands of a Genius », Short a mis 90 heures à graver le message, qui n’est perceptible qu’au microscope.

Les excuses gravées en détails

Short adresse ses excuses gravées aux propriétaires du Samsung Galaxy Z Fold, reconnus pour avoir été les pionniers des écrans pliables. HONOR exprime à travers ce message, son engagement indéfectible à innover dans le domaine des écrans pliables et à offrir la meilleure expérience possible à ses utilisateurs.

HONOR donne rendez-vous à ses consommateurs le 5 septembre prochain à l’IFA 2024 à Berlin, pour annoncer plus de détails sur le lancement du Magic V3 en Europe.

Chers lecteurs, que pensez-vous de cette manière créative de présenter des excuses ? Est-ce que cela vous incite à vouloir en savoir plus sur le Magic V3 ? N’hésitez pas à réagir et à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous!