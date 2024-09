Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée se dévoile en vidéo

Les fans de JRPG n’ont pas attendu longtemps pour tout savoir du prochain bébé de Gust et KOEI Tecmo. Après le succès d’Atelier Ryza, les deux studios dévoilent leur PRG Atelier, baptisé Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée. Annoncé lors du Nintendo Direct Partner Showcase la semaine dernière, nous savons désormais quand l’univers d’Yumia Liessfeldt enchantera nos machines avec son alchimie. Et cette fois, tout le monde sera servi !

Fidèle à la licence Atelier…mais plus encore

Pourquoi changer une formule qui réussit ? Pendant l’Indie World & Nintendo Direct : Partner Showcase le 27 août dernier, Gust et KOEI Tecmo ont dévoilé une bande-annonce pour le prochain épisode d’Atelier, leur titre RPG à succès. Portant le nom d’Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée, ce nouveau RPG au tour par tour suit les mêmes trames scénaristiques que les précédents opus de la licence.

Enfin, presque : pour Atelier Yumia, Gust et KOEI Tecmo se sont associés avec l’artiste indépendant Benitama pour le chara design. Ce dernier, spécialiste dans la conception de personnages pour des jeux majoritairement fantastiques, a su apporter une touche de fraîcheur au jeu. Et ce, tout en gardant l’esprit de la licence Atelier. En gros, Yumia Liessfeldt et son univers ont tout pour plaire.

Appréciez le trailer dans la vidéo ci-dessous :

Voir aussi : Black Myth : Wukong explose tous les records de Steam

Que réserve Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée ?

Dans ce nouveau RPG au tour par tour, les joueurs incarnent la jeune alchimiste Yumia Liessfeldt. Tout au long de sa progression, le petit prodige en devenir devra évoluer à travers l’Empire Aladissien. Autrefois berceau de l’alchimie, c’est aujourd’hui un monde où l’alchimie est considérée taboue et maléfique. Avec l’aide de ses compagnons, Yumia aura pour quête de découvrir la vérité derrière la chute de l’Empire. Elle devra également déterrer les secrets détenus par sa défunte mère.

Pour mener à bien leur mission, les joueurs peuvent évoluer l’arbre de compétences d’Yumia et de ses compagnons. Ils pourront également acquérir de l’expérience et plusieurs objets permettant d’explorer le vaste monde de l’Empire Aladissien. Et bien sûr, l’alchimie sera la mécanique principale du jeu. En collectant et en synthétisant des matériaux, Yumia peut débloquer de nouveaux objets pour l’exploration ou le combat. Enfin, pour la première fois dans une licence Atelier, les joueurs pourront personnaliser leur base avec la nouvelle fonction Bâtiment.

Alors, conquis ? Si vous l’êtes, Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée vous attend le 21 mars 2025 sur PS5, PS4, Nintendo Switch, PC. Le titre sera également disponible pour la toute première fois sur Xbox One et Series X|S.