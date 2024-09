Ouka Studios, le développeur de Visions of Mana, est menacé de fermeture !

Après des années d’attente, Visions of Mana est enfin sorti hier sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. Derrière ce jeu d’action RPG se trouve Ouka Studios, fondé par NetEase Games en juin 2020. Toutefois, même si le lancement d’un jeu est signe d’une bonne nouvelle, le studio est face à un grave problème : la fermeture de ses portes. Son contrat avec Square Enix pour le développement de Visions of Mana n’a pas empêché Ouka Studios de mettre la clé sous la porte. Explications.

Voir aussi : Black Myth : Wukong explose tous les records de Steam

Le reste du personnel devraient superviser le déploiement final des jeux, dont Visions of Mana

La mauvaise nouvelle nous est parvenue via un article de Bloomberg, publié par Takashi Mochizuki. Selon ce dernier, NetEase Games a limogé un grand nombre de postes dans sa filiale Ouka Studios basée à Tokyo. Le comble, ce dernier vient tout juste de livrer le jeu d’action RPG sous contrat avec Square Enix, Visions of Mana. Tous les emplois sont alors supprimés, “sauf une poignée”, selon toujours notre source.

NetEase aurait également commencé à réduire les effectifs d’Ouka Studios depuis au moins le printemps dernier. La fonction des employés restants au studio consistera à superviser le déploiement de leurs derniers jeux, avant de mettre définitivement la clé sous la porte. Pour rappel, en 2022, Ouka Studios a présenté trois projets en cours de développement, dont un jeu d’action RPG. Ce dernier était donc le fameux Visions of Mana.

Suite à cette fermeture soudaine d’Ouka Studios, NetEase Games déclare n’avoir “rien à annoncer” à Bloomberg. Au contraire, il constate beaucoup de progrès dans ses nombreuses filiales japonaises, dont Ouka. “En soutenant les studios en dehors de la Chine, nous élaborons notre stratégie sur la base de notre objectif de fournir de meilleures expériences de jeu aux joueurs locaux et internationaux”, ajoute le porte-parole de NetEase Games. “Nous procédons donc toujours aux ajustements nécessaires pour refléter les conditions du marché”.

À part Ouka Studios, NetEase Games possède également le studio Nagoshi, le studio Grasshopper Manufacture et le studio GPTRACK50. Souhaitons alors un prompt rétablissement à Ouka Studios, et que la mauvaise nouvelle n’affecte pas les studios restants.