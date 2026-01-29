Apple lance l’AirTag 2 : un nouveau pas vers la localisation intelligente

Apple vient d’annoncer, par un simple communiqué, la sortie de l’AirTag de nouvelle génération. Attendu depuis plus de deux ans, ce petit accessoire gagne en puissance et en précision. Le constructeur met en avant une portée de détection élargie et une conception interne revue pour améliorer l’efficacité. L’AirTag 2 s’inscrit ainsi dans la continuité du premier modèle, mais avec des améliorations notables qui renforcent son utilité au quotidien.

L’AirTag 2 promet une portée plus large et une localisation plus précise

La grande nouveauté de l’AirTag 2 réside dans sa portée étendue. En effet, Apple affirme que la détection est désormais possible jusqu’à 50% plus loin qu’avec la première version. Cette amélioration est rendue possible grâce à l’intégration de la puce Ultra Wideband de deuxième génération. Déjà présente dans les iPhone 17 et les dernières Apple Watch, cette technologie permet une localisation plus fine et plus rapide.

En pratique, cela signifie que retrouver un objet perdu devient plus simple et plus efficace. Que ce soit un sac, des clés ou une valise, l’AirTag 2 offre une précision accrue. Cette avancée répond à une demande forte des utilisateurs, qui attendaient une évolution significative depuis la sortie du premier modèle.

Un haut-parleur plus puissant et une sécurité renforcée

Apple a également revu la conception interne de son AirTag. Apparemment, le nouveau modèle intègre un haut-parleur 50 % plus puissant. Ce détail peut sembler mineur, mais il facilite grandement la recherche d’un objet en émettant un son plus audible, même dans un environnement bruyant. L’AirTag 2 devrait ainsi être plus pratique dans les situations du quotidien.

Côté sécurité, Apple insiste sur la confidentialité des données. En effet, l’AirTag ne stocke aucune information de localisation en interne. Par conséquent, toutes les communications passent par un chiffrement de bout en bout, garantissant que seul le propriétaire peut accéder aux données. Même Apple ne peut pas identifier les appareils qui participent au réseau de localisation. Cette approche rassure les utilisateurs soucieux de protéger leur vie privée. L’AirTag 2 est disponible dès maintenant au prix de 35 euros l’unité ou 119 euros le pack de quatre.