AirTag 1 vs AirTag 2 : comment différencier les deux au moment de l’achat ?

L’AirTag est devenu un accessoire incontournable pour ne plus perdre ses affaires. Justement, Apple a lancé l’AirTag 2 en 2026, mais le problème est qu’il ressemble comme deux gouttes d’eau au premier modèle sorti en 2021. En boutique, il est donc facile de se tromper et de repartir avec un ancien produit vendu au même prix. Pourtant, quelques indices permettent de distinguer les deux générations. Voici comment faire la différence entre les deux modèles et éviter les mauvaises surprises !

Un design identique qui brouille les pistes

Apple n’a pas modifié l’apparence de son AirTag. Le disque blanc et le dos en acier inoxydable sont exactement les mêmes entre la première et la deuxième génération. De plus, la taille et le poids restent identiques, ce qui rend la distinction impossible à l’œil nu.

Autrement dit, en posant un AirTag 1 et un AirTag 2 côte à côte, même un utilisateur averti ne peut pas les différencier. Le design minimaliste est une force pour Apple, mais il complique la tâche des acheteurs qui veulent s’assurer d’avoir la dernière version.

L’emballage, premier indice fiable pour différencier les AirTag 1 et 2

La boîte est le premier élément qui permet de reconnaître un AirTag 2. En effet, Apple a légèrement modifié l’emballage pour signaler la nouvelle génération. De plus, le numéro de série et les mentions techniques imprimées sur la boîte indiquent clairement qu’il s’agit d’un AirTag 2.

En boutique, il faut donc prendre le temps de vérifier l’emballage avant de passer en caisse. Les revendeurs cherchent souvent à écouler leurs anciens stocks, parfois au même prix que le nouveau modèle. Un œil attentif sur la boîte évite donc d’être trompé par le mauvais modèle.

Les réglages logiciels révèlent la différence

Une fois l’AirTag activé, la différence se voit dans les réglages de l’application Localiser. L’AirTag 2 bénéficie effectivement de nouvelles options logicielles qui ne sont pas disponibles sur le premier modèle. Ces réglages concernent notamment la précision du suivi et la compatibilité avec les dernières versions d’iOS.

C’est donc un moyen sûr de vérifier la génération de votre AirTag. Si vous voyez apparaître des fonctionnalités inédites, vous avez bien entre les mains un AirTag 2. À l’inverse, si les réglages semblent limités, il s’agit probablement d’un AirTag 1.

L’AirTag 2 embarque une puce plus performante

La grande nouveauté de l’AirTag 2 se trouve à l’intérieur. En effet, Apple a intégré une puce plus récente, qui améliore la précision du suivi et la rapidité de localisation. Cette évolution rend l’expérience plus fluide et réduit le temps nécessaire pour retrouver un objet perdu.

Soulignons que le premier AirTag reste fonctionnel, mais il peut sembler plus lent et moins précis. Dans un contexte où chaque seconde compte pour retrouver ses clés ou son sac, cette différence technique devient essentielle.

Le nouveau modèle bénéficie d’une meilleure autonomie

Apple a aussi travaillé sur l’efficacité énergétique. L’AirTag 2 offre une autonomie légèrement supérieure à celle du premier modèle. Plus précisément, la pile bouton CR2032 reste la même, mais la gestion de l’énergie est optimisée grâce à la nouvelle puce.

Cela signifie que vous changez la pile moins souvent et que l’AirTag reste opérationnel plus longtemps. Pour un accessoire destiné à fonctionner en continu, cette amélioration est un vrai avantage au quotidien.

Compatibilité renforcée avec les nouveaux iPhone

L’AirTag 2 est conçu pour tirer parti des dernières générations d’iPhone. Par conséquent, il exploite les nouvelles technologies de localisation introduites par Apple, ce qui améliore la précision et la stabilité du signal. Les utilisateurs d’iPhone récents profitent donc d’une expérience plus complète.

Attention, le premier AirTag reste compatible, mais il ne peut pas exploiter toutes les avancées. Si vous avez un iPhone récent, le choix du modèle 2 est logique pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Et voilà, vous connaissez désormais les petites astuces pour différencier l'AirTag 1 de l'AirTag 2.