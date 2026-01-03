iOS 27 : les 7 grandes nouveautés qui vont changer votre iPhone en 2026

Apple s’apprête à lancer iOS 27 au printemps 2026. Cette mise à jour pourrait bien être l’une des plus importantes depuis plusieurs années. En effet, contrairement à une simple mise à jour de stabilité, iOS 27 devrait apporter de vraies nouveautés. En particulier, autour de l’IA, de la santé, de la productivité et de l’expérience sur le futur iPhone pliable. Voici ce que l’on sait déjà des 7 grandes fonctionnalités attendues dans iOS 27.

1. Apple Health+ : un coach santé intelligent dans votre iPhone

Avec iOS 27, Apple devrait lancer un nouveau service payant appelé Apple Health+. Ce service transforme l’application Santé en un véritable coach personnel. Il s’appuiera sur l’IA pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de santé et de forme. Et ce, en proposant des conseils personnalisés, des vidéos éducatives, un suivi de l’alimentation et un accompagnement au quotidien.

Health+ devrait s’appuyer sur les données de l’Apple Watch et de l’iPhone pour donner des recommandations concrètes, par exemple sur l’activité, le sommeil ou l’alimentation. On s’attend également à une intégration plus poussée avec Apple Fitness+, voire à une fusion des deux services en une seule offre, pour offrir une expérience santé complète directement sur l’iPhone.

2. Multitâche renforcée pour l’iPhone pliable

iOS 27 sera la première version d’iOS conçue spécialement pour l’iPhone pliable, le premier smartphone pliable d’Apple. Pour tirer parti de son grand écran déplié, Apple devrait introduire un système de fenêtre similaire à iPadOS. Et ce, avec la possibilité d’ouvrir plusieurs applications côte à côte ou en superposition.

Ce nouveau mode multitâche permettra de mieux utiliser l’écran de l’iPhone pliable, comme sur un mini iPad. On imagine ainsi un vrai bureau mobile, avec des applications qui s’adaptent automatiquement quand on plie ou déplie l’appareil. Il y a aussi des modes flex pour les appels vidéo ou la lecture de contenu sans tout déplier.

3. Siri avec un nouveau look plus moderne

Siri va recevoir une grosse mise à jour fonctionnelle dans iOS 26.4. Il y aura une nouvelle architecture basée sur un grand modèle de langage (LLM) et une meilleure compréhension du contexte. Cependant, c’est dans iOS 27 que l’assistant d’Apple devrait aussi changer d’apparence, avec un nouveau design visuel plus moderne et plus vivant.

Ce nouveau look de Siri pourrait s’inspirer de l’assistant prévu pour le futur robot de table d’Apple, avec une interface plus animée et plus expressive. L’idée est de faire passer Siri d’un simple outil vocal à un assistant plus engageant. L’assistant ressemblera davantage aux chatbots modernes, tout en gardant la simplicité et la confidentialité d’Apple.

4. Un outil de recherche web intelligent intégré

Apple travaille sur un nouvel outil de recherche web alimenté par l’IA, qui devrait arriver dans iOS 27. Ce système permet de faire des recherches plus intelligentes directement depuis l’iPhone, en obtenant des CV, des réponses précises et des informations contextuelles, sans quitter l’appareil.

Cet outil pourrait s’intégrer à Spotlight ou au navigateur Safari. Et ce, en utilisant la puissance d’Apple Intelligence pour comprendre les questions et proposer des résultats plus utiles. L’objectif est de proposer une alternative plus fluide aux moteurs de recherche classiques, tout en restant dans l’écosystème Apple et en protégeant la vie privée des utilisateurs.

5. Des collections plus intelligentes dans l’application Photos

L’application Photos va également évoluer dans iOS 27, avec des « collections » améliorées pour mieux organiser les photos et vidéos. Apple aurait prévu des changements dans le code interne pour rendre ces collections plus pertinentes, en regroupant automatiquement les images par thèmes comme les voyages, les événements ou les personnes.

Ces nouvelles collections pourraient également moderniser la fonction Albums partagés, en la rendant plus fluide et plus utile pour partager des moments avec la famille ou les amis. L’idée est de simplifier la gestion des photos, en mettant en avant ce qui compte vraiment, sans avoir à tout trier manuellement.

6. Un nouveau système d’appairage pour les AirPods

iOS 27 devrait introduire un nouveau système d’appariement pour les AirPods, encore plus rapide et plus fiable. Même si le système actuel est déjà très bon, Apple prépare une mise à jour pour améliorer la détection des écouteurs, la connexion entre appareils et la transition entre iPhone, iPad et Mac.

Ce nouveau système pourrait également faciliter l’appariement avec d’autres accessoires Apple, en rendant l’expérience plus fluide et plus « invisible ». L’objectif est de renforcer l’écosystème Apple, en faisant en sorte que les AirPods se connectent instantanément, sans avoir à ouvrir le boîtier ou à passer par les réglages.

7. Un calendrier Apple complètement repensé

Apple prépare un gros rafraîchissement de l’application Calendrier, qui devrait arriver dans iOS 27 et macOS 27. Ce nouveau Calendrier promet une interface plus moderne, plus claire et plus facile à utiliser au quotidien, avec de nouvelles options de personnalisation et de gestion des événements.

On s’attend également à une intégration plus poussée avec Apple Intelligence, pour mieux organiser les rendez-vous, proposer des suggestions d’horaires et gérer plusieurs agendas en un clin d’œil. Ce changement est important car le Calendrier est une application centrale sur l’iPhone, et une refonte bien pensée peut vraiment améliorer la productivité.