“Un nouveau chapitre” : Blizzard ouvre son année 2026 avec une salve d’annonces majeures pour ses licences phares

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 28 janvier 2026
Blizzard Entertainment démarre 2026 pied au plancher. À l’occasion de son 35ᵉ anniversaire, l’éditeur californien amorce un nouveau cycle de communication, rythmé par une série de livestreams thématiques baptisés Blizzard Showcase. Au programme : feuilles de route, révélations inédites et mise en perspective du futur de World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone et Diablo. On fait le point.

À chaque licence son propre showcase, selon Blizzard

Plutôt que de concentrer ses annonces lors d’un événement unique, Blizzard a opté pour un calendrier en plusieurs étapes s’étendant de fin janvier à mi-février. Chaque présentation se focalise sur une franchise distincte, pour que la communication soit bien segmentée et plus lisible pour les communautés concernées. Blizzard a déjà confirmé les dates pour chaque livestream, dont les suivantes :

  • 29 janvier 2026World of Warcraft: State of Azeroth
  • 4 février 2026Overwatch Spotlight
  • 9 février 2026Hearthstone Spotlight
  • 11 février 2026Diablo 30th Anniversary Spotlight

World of Warcraft ouvrira donc le bal avec un état des lieux du jeu, couvrant à la fois la version Retail et l’écosystème Classic. Overwatch suivra avec un focus particulièrement scruté, tant la communauté réclame de la visibilité sur le futur du FPS. Hearthstone aura également droit à son moment dédié concernant les prochaines extensions et axes compétitifs du TCG. Enfin, Diablo clôturera la séquence avec un show anniversaire aligné sur les 30 ans de la licence.

Selon l’annonce officielle de Blizzard, ces livestreams seront “des spots animés par les développeurs, avec des annonces importantes, des avant-premières et des teasers”. Outre les nouvelles informations sur chaque licence, ils “rendront hommage aux artistes, créateurs et visionnaires” derrière les jeux. De quoi célébrer le 35e anniversaire de Blizzard en beauté.

Blizzard semble donc vouloir renouer avec sa communauté laissée à l’abandon, surtout après deux années de silence lié à l’annulation successive des éditions physiques de la BlizzCon. L’éditeur a d’ailleurs confirmé le retour de la BlizzCon en septembre 2026,

En attendant le premier showcase, appréciez l’annonce de Blizzard dans la vidéo ci-dessous :

