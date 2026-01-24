Cap sur le Japon : Forza Horizon 6 dévoile son premier gameplay et sa date de sortie officielle

Forza Horizon 6 s’est enfin dévoilé lors du Xbox Developer Direct de début 2026, confirmant ce qui n’était encore que rumeurs. Playground Games fera donc voyager les joueurs au Japon à travers une carte massive, avec une culture automobile aux couleurs nippons et des ambitions techniques revues à la hausse. Retour sur toutes les informations désormais officielles sur le gameplay et la date de sortie du jeu dans les lignes ci-dessous.

Rendez-vous avec Forza Horizon 6 en mai !

19 mai 2026. C’est donc à cette date que Forza Horizon 6 paraîtra sur Xbox Series X/S et PC, avec une disponibilité day one sur Xbox Game Pass. Les joueurs optant pour l’édition Premium bénéficieront d’un accès anticipé dès le 15 mai, tandis qu’une version PlayStation 5 arrivera plus tard dans l’année. Les précommandes sont désormais ouvertes et plusieurs éditions seront proposées, incluant contenus additionnels, voitures bonus, pass VIP et packs dédiés.

Comme dévoilé lors du premier teaser, le Japon devient le décor du Horizon Festival pour la première fois de l’histoire de la licence. Playground Games évoque une carte plus vaste que jamais, intégrant Tokyo, présentée comme la plus grande ville modélisée dans la série. Des routes côtières, des zones rurales et des paysages sinueux alimentent également une variété de gameplay accrue. Enfin, Forza Horizon 6 revendique plus de 550 voitures disponibles au lancement, avec une répartition repensée par catégories de performance.

Cette fois, le joueur n’incarne pas une star du volant. À la place, Playground Games opte pour une montée en puissance plus lente, où l’on débute en tant que touriste venu profiter du festival avant de gravir les échelons et s’imposer sur la scène locale. Le studio met également l’accent sur la culture automobile nippone, en proposant donc des courses à travers le fameux touge, des rencontres de passionnés, avec des mécaniques de progression inspirées de la scène japonaise.

Alors, prêts à devenir un as du volant ? Si vous l’êtes, Forza Horizon 6 vous donne rendez-vous le 19 mai 2026 sur Xbox Series X|S et PC. Ci-dessous le teaser de gameplay :