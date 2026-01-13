Xbox Game Pass : voici les nouveaux ajouts de janvier 2026 

Comme PlayStation Plus, le Xbox Game Pass démarre la nouvelle année avec une première vague d’ajouts particulièrement fournie. Microsoft enrichit son catalogue sur PC et consoles avec de nouveaux jeux allant du AAA narratif aux productions indépendantes, tout en confirmant plusieurs sorties du service le 15 de ce mois. Voici donc la liste complète des jeux qui arrivent sur le Xbox Game Pass en janvier 2026, ainsi que ceux qui quitteront l’abonnement dans le même intervalle.

Une rentrée de janvier riche en nouvelles expériences

La première salve de titres pour le Game Pass a déjà commencé le 6 janvier dernier. On a notamment l’arrivée de Brews & Bastards, un twin-stick shooter dynamique, et Little Nightmares: Enhanced Edition, une version modernisée du jeu d’aventure-horror avec support 4K/60 FPS. Ces deux jeux sont déjà disponibles pour les abonnés sur consoles, PC et Cloud.

Les jours suivants ont vu défiler plusieurs ajouts programmés :

Atomfall, Lost in Random: The Eternal Die, Rematch et Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition le 7 janvier.

et le 7 janvier. Final Fantasy (Pixel Remaster) le 8 janvier, permettant de redécouvrir l’épisode fondateur de la saga en version modernisée.

Les blockbusters et sorties Xbox Game Pass de mi-janvier

La seconde moitié du mois est l’occasion de voir arriver des titres très attendus :

Star Wars Outlaws (13 janvier)

Dans cette production Ubisoft, les joueurs incarnent Kay Vess, une contrebandière opportuniste cherchant à se libérer des syndicats criminels pendant la période située entre L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Tout en explorant le versant underground de la galaxie, elle navigue entre factions criminelles, Empire et rebelles, cherchant à exploiter un moment où l’Empire est fort mais occupé ailleurs.

My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (15 janvier)

Dans cette aventure familiale, les poneys de Zephyr Heights doivent résoudre une série de disparitions d’objets et d’incidents perturbant l’harmonie de la cité. L’histoire met en avant les thèmes du lien social, de la confiance et de l’enquête légère. Chaque poney apporte ainsi sa personnalité et sa lecture du problème, permettant aux enfants de s’identifier aisément.

Resident Evil Village (20 janvier)

Resident Evil Village suit Ethan Winters après les événements de Resident Evil 7. Sa fille étant enlevée, le protagoniste doit pénétrer dans un village isolé d’Europe de l’Est contrôlé par une assemblée de seigneurs mutants sous l’autorité d’une figure maternelle énigmatique. L’histoire mêle horreur, biotechnologie et gouffre psychologique, tout en explorant les dérives du programme Umbrella et la tragédie intime d’Ethan.

MIO: Memories in Orbit (20 janvier)

Disponible en day-one sur Xbox Game Pass, ce metroidvania suit MIO, une entité synthétique explorant les vestiges d’un gigantesque vaisseau spatial abandonné. L’histoire reconstitue progressivement ce qui est arrivé à la civilisation qui l’a construit : déclin, révolte et catastrophe technologique. Les souvenirs fragmentés, journaux de bord et unités automatisées permettent de reconstruire un récit mélancolique sur la mémoire et l’obsolescence.

Les jeux qui quittent le service

Comme chaque mois, un lot de titres quittera le catalogue Xbox Game Pass. Ces départs sont prévus pour le 15 janvier 2026, avec des réductions promotionnelles appliquées sur ces jeux jusqu’à leur retrait. les voici :

Flintlock: The Siege of Dawn

Neon White

Road 96

The Ascent

The Grinch: Christmas Adventures

Reste à voir ce que réservent les futures vagues de janvier. Mais en attendant, les abonnés ont largement de quoi occuper leurs premières semaines de 2026 sur le Xbox Game Pass.