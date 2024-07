Encore plus de nouveaux jeux pour le Xbox Game Pass de juillet !

Même si les nouveaux tarifs de l’abonnement du Xbox Game Pass ont fait plus d’un agacé, Microsoft essaie tant bien que mal de les justifier. C’est pourquoi la firme de Redmond a dévoilé une nouvelle vague de jeux pour le catalogue de juillet 2024. Ils vont rejoindre les pépites comme Journey to the Savage Planet, Tchia et Flock, déjà accessibles en day one depuis le 16 juillet. Ces titres promettent de satisfaire tous les types de joueurs : découvrons-les sans plus attendre.

Xbox Game Pass : de chouettes nouvelles arrivées…

Pour bien débuter les vacances d’été, Microsoft vient de garnir son Game Pass de trois nouveaux titres. Les abonnés du service de cloud gaming peuvent donc profiter de Journey to the Savage Planet, Tchia, ou encore Flock en day one dès le mardi 16 juillet. Normalement, la liste devrait s’arrêter ce jour… Mais c’était sans compter sur Microsoft, bien déterminée à brosser sa communauté dans le sens du poil depuis l’annonce de l’augmentation des tarifs de la Game Pass la semaine dernière.

La firme de Redmond décide donc de régaler ses abonnés avec quelques arrivées supplémentaires. Elles sont au nombre de trois, et rejoindront les jeux cités ci-haut d’ici la fin de la semaine. Cependant, vu qu’ils seront accessibles en day one, ils seront uniquement accessibles aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Désolé pour les abonnés Xbox Game Pass Standard, qui, rappelons-nous, sera le remplaçant du Xbox Game Pass Console.

Sans plus attendre, voici les nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass :

Flintlock : The Siege of Dawn (PC & Xbox Series X/S) – 18 juillet

(PC & Xbox Series X/S) – 18 juillet Dungeons of Hinterberg (PC & Xbox Series X/S) – 18 juillet

(PC & Xbox Series X/S) – 18 juillet Kunitsu-Gami – Path of Goddess (console & PC) – 19 juillet

…mais aussi quelques départs

Même si les jeux ci-dessus feront sûrement le bonheur des abonnés Game Pass, quelques titres feront aussi leurs adieux dans la ludothèque de Microsoft. Depuis le 15 juillet, les jeux ci-dessous ne sont plus disponibles :

FIFA 22

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch

Stranded Deep

Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Sword and Fairy Together Forever

Envie de profiter de ces nouveaux jeux de juillet 2024 ? Nous vous invitons à vous abonner à Xbox Game Ultimate ou au PC Game Pass, à partir de 17,99 euros par mois.