Honor 200 Pro : Pourquoi y a-t-il un tel engouement autour de cette nouvelle pépite de la marque Honor ?

Envie de se procurer un smartphone premium sans dépenser plus de 1000 euros ? C’est possible ! Avec le Honor 200 Pro, vous pourrez profiter des fonctionnalités d’un smartphone haut de gamme, avec un appareil photo performant, le tout accompagné de plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle intéressantes. Voici tout ce qui fait que le Honor 200 Pro est le smartphone tendance du moment !

Le mode portrait Harcourt, du jamais vu sur un smartphone !

Si vous êtes un adepte de la photographie portrait professionnelle, le Honor 200 Pro est le smartphone qu’il vous faut. Surnommé « Portrait Master », ce téléphone sublime chaque portrait grâce à son intelligence artificielle native qui intègre un mode portrait Harcourt exclusif.

En effet, la marque Honor – qui est une marque indépendante de la marque Huawei depuis 2021 – a conclu un partenariat avec le célébrissime studio Harcourt à Paris. Ce portraitiste d’exception est reconnu pour ses photos de prestige, avec un savoir-faire de plus de 90 ans. Les plus grandes célébrités françaises ont d’ailleurs déjà été photographiées par ce studio.

Pour en revenir au Honor 200 Pro, le studio et la marque Honor ont conclu un partenariat exclusif. Au bout de près de 2 ans de travail, le studio Harcourt et une vingtaine d’experts, dont la plupart viennent du laboratoire d’innovation de Honor à Paris, ont mis au point le nouveau portrait Harcourt.

Grâce à l’intelligence artificielle qui intègre ce mode, vous pourrez réaliser des photographies portraits professionnelles avec :

Des textures plus nettes et détaillées

Une meilleure valorisation du sujet photographié

Un meilleur rendu des visuels et des couleurs, même en mode nuit

Des superpositions de détails plus réalistes

Une amélioration de la mise au point pour capturer les mouvements plus rapidement.

Une fiche technique respectable

Le Honor 200 Pro dispose d’un écran Amoled de 6.7 pouces, Full HD+, avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il embarque également une batterie de 5200 mAh compatible avec la charge rapide 100 W et une puce Snapdragon 8s Gen 3. Ce smartphone premium affiche 512 Go de stockage et 12 Go de RAM.

Par ailleurs, le Honor 200 Pro est certifié IP54 pour pouvoir vous accompagner dans toutes vos aventures. Très léger, il ne pèse que 199 grammes.

Une intelligence artificielle qui vous laisse au contrôle de tout

Le Honor 200 Pro est alimenté par le système d’exploitation MagicOS 8.0. Il s’agit de la nouvelle interface logicielle de la marque Honor, basée sur Android 14. Ce smartphone premium propose également quelques fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle, telles que Magic Portal et Magic Capsule.

La fonction Magic Portal anticipe les besoins de l’utilisateur et peut faciliter les expériences d’achat via une image. Elle peut également reconnaître les adresses dans les messages et proposer des itinéraires sur Google Maps

En ce qui concerne Magic Capsule, il s’agit d’une fonctionnalité qui permet d’afficher par une animation discrète un appel entrant, un enregistrement sonore ou encore le contrôle d’une playlist musicale.

Une offre de lancement alléchante à durée limitée

Vous l’aurez compris, le Honor 200 Pro suscite beaucoup d’engouement grâce à ses fonctionnalités attractives. Son mode portrait Harcourt, sa batterie puissante, ses options pratiques et son écran lumineux et bien calibré en font votre meilleur allié au quotidien. Ce smartphone, qui rivalise avec le Samsung Galaxy S24 et le Google Pixel 9, est actuellement vendu au prix de 799.90 euros seulement.

Mais ce n’est pas tout, ce prix s’accompagne d’autres avantages dans le cadre de l’offre de lancement de Honor dont :

150 euros de coupon avec le code « APR 15 »

» Une offre de reprise jusqu’à 80 euros de votre ancien smartphone

Un casque Marshall Major IV offert.

Le Honor 200 Pro est disponible en trois coloris : Black, Moonlight White et Ocean Cyan. Le choix vous appartient !