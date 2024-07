Xbox Game Pass : Microsoft augmente le prix et inclut un nouvel abonnement

La dernière fois que Microsoft a augmenté le prix du Xbox Game Pass, c’était en 2023. Un an après, le géant américain décide de restructurer l’offre sur son cloud gaming, en augmentant à nouveau le prix de son abonnement Ultimate. Ce changement s’accompagne également d’une nouvelle formule « Standard ». Plus de détails ci-dessous.

Xbox Game Pass Ultimate : une augmentation de 2 euros

Est-ce une stratégie marketing en vue de l’arrivée de Call of Duty : Black Ops 6 sur Xbox ? Ou est-ce une simple coïncidence ? On n’en sait pas encore davantage. Mais la décision de Microsoft, elle, est bien réelle : le prix de l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate a augmenté, passant de 14,99 euros par mois à 17,99 euros par mois. Prévoyez donc un budget de 215,88 euros pour un an d’abonnement, contre les 151,99 euros actuels.

Ce nouveau changement tarifaire s’applique à partir du 10 juillet 2024 pour les nouveaux abonnés. Ceux qui sont déjà membres ne subiront cette augmentation qu’à partir du 12 septembre prochain. Idem pour les abonnés au PC Game Pass, qui verront également leur prix 9.99 euros à 11.99 euros par mois.

Un abonnement sans les jeux en Day One sur la version Standard

Pour compenser cette augmentation tarifaire du Game Pass Ultimate, Microsoft a déployé une toute nouvelle option d’abonnement. Dénommé Xbox Game Pass Standard, celui-ci fait office de nouveau Xbox Game Pass, mais sans l’accès aux nouveaux jeux le jour de leur sortie officielle. Vous pouvez donc accéder à la ludothèque de Microsoft et jouer en ligne pour le même tarif (10,99 euros par mois), mais vous ne pourrez plus jouer aux jeux en “Day one”.

Cette nouvelle offre sera effective à partir du 12 septembre pour les actuels abonnés à l’ancien Xbox Game Pass. En attendant, ils pourront encore profiter de la formule day one jusqu’à sa date d’expiration.

Le tarif d’abonnement aux autres offres a également augmenté. Le Xbox Game Pass Core passe de 59,99 euros à 69,99 euros par an. Quant au PC Game Pass, il est actuellement à 11,99 euros par mois (anciennement à 9,99 euros par mois).