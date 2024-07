Tycam Guard : Delta Dore réinvente la sécurité domestique grâce à l’IA

Delta Dore, pionnier français en matière de Smart Home, a récemment dévoilé un nouvel ajout à sa gamme de sécurité : la Tycam Guard. Cette caméra de surveillance extérieure est prête à révolutionner la sécurité à la maison.

Sécurisation avancée grâce à la technologie IA

La Tycam Guard est bien plus qu’une simple caméra. Grâce à l’intelligence artificielle intégrée, elle est capable de distinguer les humains des véhicules et reste compatible avec la présence d’animaux. Le résultat ? Des fausses alertes minimisées. En plus, cette caméra délivre une image Full HD 1080p et dispose d’une vision nocturne en couleur de 30 mètres. Elle sert donc d’outil de sécurité efficace, jour et nuit.

Les utilisateurs de Tycam Guard sont tenus au courant de tout mouvement suspect via une notification rapide sur leurs smartphones. Pour un contrôle complet, ils peuvent également dialoguer via l’interphone intégré et déclencher une sirène à partir de l’application Tydom.

Une dissuasion efficace contre les intrus

Outre ses capacités de détection, la Tycam Guard emploie des moyens de dissuasion actifs comme une sirène de 90 dB, un flash et un système d’interphonie. Ces fonctionnalités ajoutent une couche de protection supplémentaire pour la maison. Par ailleurs, cette caméra robuste résiste aux conditions extérieures les plus difficiles, garantie 5 ans et certifiée IP67 incluse.

Tycam Guard : Un maillon fort de l’écosystème Delta Dore

La véritable beauté de la Tycam Guard réside dans son intégration fluide au sein de l’écosystème des solutions Delta Dore. Quand l’alarme Tyxal+ détecte un mouvement, par exemple, la Tycam Guard démarre instantanément un enregistrement vidéo. Les utilisateurs peuvent planifier des tranches horaires d’enregistrement, créer des scénarios sur la base de routines et gérer leur système de sécurité entièrement depuis l’application mobile Delta Dore.

Améliorer la sécurité de sa maison n'a jamais été aussi simple.